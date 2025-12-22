Con reforma fiscal en agenda y dólar por inflación, el campo perfila un récord histórico en maíz temprano
Mientras el Banco Central avanza hacia un esquema cambiario atado a la inflación y el Gobierno impulsa una reforma fiscal con incentivos para el agro, Argentina comienza a perfilar una producción récord de maíz temprano. El contexto macroeconómico local se combina con mercados internacionales debilitados y una oferta agrícola abundante, según el análisis de Dante Romano, profesor e investigador de la Universidad Austral.campo22 de diciembre de 2025 Marcela Troncatti Castillo