Premio San Antonio de Padua EMOCIONES DE PRINCIPIO A FIN

La cita fue en el Centro de Convenciones, que lució atestado de gente entre familiares, amigos, dirigentes, ex dirigentes y quienes gustan del deporte, que se brindaron enteros en cada aplauso de gozo y admiración hacia los deportistas nominados, que fueron 119 en total. Además, hubo reconocimientos a otras figuras del deporte e instituciones que sobresalieron en la presente temporada.

Si bien esta cita siempre propone emoción, la misma se vio multiplicada en la noche de este lunes, porque en la mitad del acto se rindió merecido homenaje a Luis Emilio Fonseca, el creador de los premios, también del Consejo Provincial del Deporte y la Ley del Deporte. Sin duda que el rostro del citado dirigente se vio reflejado en la emoción de su esposa Matilde y su hija Verónica, quienes lo vivieron con obvias lágrimas en los ojos y hasta un llanto que no se pudo evitar ante tamaño momento, con toda la sala de pie aplaudiendo y de alguna manera saludando a quien fuera un gran hombre que dedicó casi toda su vida al deporte, y a encontrar caminos y soluciones para el mismo.

Esas emociones arrancaron también temprano, cuando Eduardo Pelichero ingresó portando la Bandera Argentina y se le dio continuidad a ese hondo sentimiento con la interpretación del Himno Nacional Argentino. “Edu” ya sabía de portar bandera, porque tanto en primaria como secundaria fue abanderado en la institución educativa a la que asistió. También hubo acierto en la elección de quien estuvo a cargo de las palabras finales, el notable y joven deportista Valentino Ferrier (Canotaje), quien dijo muy sentidas frases al contar parte de su carrera deportiva y dejar un mensaje muy positivo a sus colegas deportistas. Y justo era el cumpleaños de Valentino, por lo que se llevó un fuerte aplauso.

Los deportistas subieron al escenario uno a uno para recibir su premio con un rostro pleno de satisfacción, porque este premio corona un año de esfuerzos y sólo la cabeza de cada uno sabe lo que se hizo para llegar a ser nominado, ya sea por la institución o por el Periodismo Deportivo. Hubo “doble sonrisa” en los casos Valentín Castro (Ciclismo), Valentino Ferrier (Canotaje), Rocío Esteche (Levantamiento Olímpico), Martina Gómez Aranda (Padel) y Joaquín González (Handball), porque se llevaron dos premios, uno por Especialidad y por el Periodismo Deportivo que también los eligió. Pero sin duda que el corolario de la noche fue la entrega, por primera vez, de la “Distinción Luis Emilio Fonseca” al mejor deportista de todos. Esa elección la hizo la Comisión Organizadora, quien cotejó los mejores argumentos de los deportistas nominados y surgió el nombre del ganador. Matilde, esposa de Luis Emilio, la Vice Intendenta Magdalena Reta de Urquiza y la Subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, le entregaron con orgullo dicha distinción a Santiago Mayol. El gimnasta es uno de los mejores de Sudamérica en su especialidad y este año recorrió el mundo compitiendo, habiendo estado en Bulgaria, Francia y Hungría compitiendo frente a los mejores con muy buenos resultados, y fue justamente el argumento válido que inclinó la balanza en la Comisión Organizadora para su elección. Es la primera vez que se entrega y se propone que continúe en cada edición del San Antonio de Padua. Una estruendosa ovación le puso el broche a ese momento, y al acto en sí mismo.

Pasó otra noche más y fueron dos horas a pura emoción, a puro aplauso, reconocimiento, admiración y un montón de sentimientos más que siempre genera la gran noche del deporte de Concordia. Quizá sea una de las que más se recuerde, porque allí, rondando en la noche, anduvo el duende de Luis Emilio Fonseca, como antes, como siempre, “fiscalizando” de que todo salga bien…y disfrutando de su noche, por supuesto.