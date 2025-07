A Salto Grande le costó ganarle 1-0 a El Olimpo, mientras que Juventud Unida tenía un partido tranquilo ante Zorraquín pero se le terminó complicando para ganar sólo 2 a 1.

Agustín Miotti fue el autor del único gol del “hidroeléctrico, en un partido luchado con un Olimpo que no bajó nunca los brazos y hasta el último minuto pugnó por el empate.

En el segundo partido jugado en el Estadio de Concordia, Juventud Unida se erigió como dominador del partido y en el primer tiempo tuvo cuatro situaciones netas de gol. En dos de ellas fue el arquero Lisandro Alvarez el que tapó, en la restante Osorio definió defectuosamente y en la otra el palo devolvió la pelota. El citado guardameta se fue transformando en una de las grandes figuras del partido, en el día de su debut y con sólo 17 años. Sin duda que le espera un futuro enorme, porque lo hecho el domingo fue de un arquero consagrado.

Sobre el final de la primera etapa Juventud Unida tuvo su premio cuando un gran pase de Giménez dejó solo a Correa con el arquero y lo pudo vencer con un puntazo al palo izquierdo.

En la segunda mitad las cosas parecían simplificarse para Juventud ya que a los 5 minutos el árbitro expulsó al central de Zorraquín Enzo González. De ese tiro libre surgió la fenomenal pegada de Jorge Giménez (con la 5 en Juventud) quien colgó la pelota del ángulo más lejano del arquero para celebrar con su golazo el 2-0 de su equipo.

Parecía cosa juzgada, porque el arquero Alvarez siguió teniendo trabajo y tapando algunas pelotas, y a Zorraquín le quedaba lejos el arco de enfrente. Pero en un córner y cuando aún quedaban quince minutos de partido, Maximliano Sosa muy cerca del arco remató fuerte y alto para incrustar la pelota luego que esta pegue en el travesaño. Fue un gol un tanto inesperado por el trámite, que terminó complicando al ganador que no pudo estirar la diferencia, pese a contar con el muy buen ingreso de Manolo Agüero, de tan solo 16 años, que resultó imparable cada vez que tomó la pelota. El pibe las hizo todas y sólo le faltó un gol (estuvo cerca en una jugada) para que sea un diez bien grande su actuación. Pero ese lauro se lo llevaron su compañero Giménez y el fenomenal arquero Alvarez. Y lo dijimos en el comentario por Radio 24, el pibe debutante Alvarez no merecía perder ese partido porque su actuación fue descomunal. Pero esto es fútbol y se gana con goles, y Juventud los hizo para ganar licita y justicieramente de acuerdo al trámite del partido y seguir arriba en la tabla.

RESULTADOS FECHA 14

1ª DE LA SEGUNDA RUEDA

Athletic 1 – Estudiantes 1.

Unión 0 – Ferrocarril 0.

Los Charrúas 3 – Wanderer´s 2.

El Olimpo 0 – Salto Grande 1.

Zorraquín 1 – Juventud Unida 2.

Rosch 0 – Sarmiento 3.

Ancel 1 – San Martín 1.

Posiciones: Salto Grande y Juventud Unida 31, Ferrocarril y Los Charrúas 25, Sarmiento 23, Unión 22, Estudiantes 21, San Martín 19, Monseñor Rosch 15, El Olimpo 13, Zorraquín y Athletic Club 12, Wanderer´s 11, Ancel 6.

2ª FECHA 2ª RUEDA

Estudiantes vs. Salto Grande.

Los Charrúas vs. Unión.

Ferrocarril vs. Zorraquín.

Wanderer´s vs. Monseñor Rosch.

Juventud Unida vs. Ancel.

Sarmiento vs. Athletic Club.

San Martín vs. El Olimpo.