Y una de las razones, al menos las inmediatas, fue que no se cayó en el tramo final y tuvo una puntual actitud de resiliencia realmente importante. Aquel 2-6 con el que perdió ante Libertad, a falta de dos fechas para el final para la gran mayoría del fútbol fue un mazazo de nocaut. Para casi todos, menos para plantel y cuerpo técnico de Nebel.

Los de la ribera ganaron sus dos últimos partidos y tuvieron la “colaboración” de La Bianca y Libertad, sobre todo este último que perdió casi inesperadamente ante Real Concordia y luego no pudo de local ante Alberdi. Pero que se hayan dado los resultados no es algo que le reste importancia al título de Nebel, para nada, porque estamos exponiendo todo lo contrario, la capacidad de recuperación del equipo luego de semejante goleada en contra y a tan poco del final.

Hecho este fugaz recordatorio de lo que fue el final del campeonato, ya tenemos que dar vuelta la página porque en poco tiempo ya tenemos encima el otro torneo del año. Sería, quizá, el fin de semana del 12/13 de julio. Podría haber sido este venidero fin de semana, pero la Liga justamente “paró la pelota” por la crecida del río Uruguay que afecta a algunos clubes, y obviamente, a parte de la sociedad y se tiene total empatía con el momento. Igual, de decidir comenzar se piensa que los clubes afectados pueden arreglar localía en otro club, o bien la Liga los programará en el Estadio Ciudad de Concordia, que sin duda es de mucha utilidad y ha quedado demostrado en el torneo que acaba de terminar, pues el 95 por ciento de los clubes de la Liga lo han visitado.

¿Qué esperar de este nuevo torneo? Es una buena pregunta. Pero quizá todo sea un tanto parecido al anterior, aunque hay equipos que pueden reaccionar y ser más regulares para pelear arriba. Nebel, La Bianca y Libertad seguramente mantendrán sus planteles, y buscarán el mismo protagonismo que han tenido. Además lo marca la historia de los tres. Lo mismo decimos de Constitución, que perdió sólo por diferencia de goles ante Libertad la posibilidad de jugar el Regional Amateur. El “Consti” querrá seguir subiendo, sin duda.

San Lorenzo se “mancó” en la parte final pero hizo un gran torneo y fue siempre candidato. Tiene plantel y un técnico que sabe el material que posee, por lo que siempre hay que tenerlo en cuenta.

De abajo para arriba, también pensamos en Comunicaciones que terminó último con un plantel que realmente prometía para estar mucho más arriba. Parece que los mismos resultados adversos fueron haciendo mella en la moral del equipo y les costó mucho salir de ello. De “despertar” de ese letargo, hay que sumarlo a pelear arriba, como Alberdi, un renovado anímicamente Real Concordia, y también se espera la reacción de Colegiales, siempre animador de los torneos y que en el reciente no pudo hacer pie como seguramente quería.

Pero apuntemos a una recuperación de 9 de Julio, Victoria y Santa María, que necesitan estar más arriba y tienen con qué hacerlo. Usted dirá, claro, al nombrar a todos con alguno va a acertar. No, solo se trata de respeto por los equipos y va un poco en las ganas de que se sumen más protagonistas a la pelea, para que el campeonato sea siempre mejor que el anterior, aunque venimos durante muchos años con definiciones en la última fecha y es lo que a todos nos gusta, claro que sobremanera a los neutrales porque los hinchas no quieren saber nada con sufrir demasiado o tener incertidumbre.

Justamente, lo que queremos decir es que si mejoran o “retocan algunas tuercas” los clubes que terminaron, al menos, en mitad de tabla, no va a sorprender a nadie que peleen arriba y tengamos otro torneo más que apretado.

Por ahora, Nebel es el rival a vencer, por ser el campeón. Se acostumbrará a jugar en una cancha excelente como la suya y será difícil ganarle, porque se juega más rápido por el pique de la pelota y demás. Y tiene a esa gran masa de gente que lo acompaña. Del resto esperamos que acompañen lo mejor posible y hagan buena campaña. Es que insistimos también en que nos acostumbramos a las definiciones ajustadas en las últimas fechas, también a ver la familia en la cancha y que todos disfruten de nuestro fútbol, que sigue dando pasos positivos, que se expande en difusión con el streaming y el seguimiento con transmisiones de radio, generados por la misma Liga, que sin duda potencia todo lo bueno que se puede ver. Además, hubo prácticamente cero hechos de violencia o de atisbos de la misma en las canchas y a todos nos complace que ello ocurra, y como contrapartida se recuperó el colorido con las hinchadas presentes, como así también en lo futbolístico con buenos partidos y muchos goles.

Por todo ello esperamos ansiosos un nuevo comienzo del fútbol.