En la fecha que se jugará entre sábado y domingo, lo saliente es que los dos punteros del campeonato, Salto Grande y Juventud Unida van a jugar en el Estadio Ciudad de Concordia. A las 14 el hidroeléctrico enfrentará a El Olimpo y a las 16 los de Legerén a Zorraquín. Una obviedad es que Juventud va a jugar con el resultado puesto de Salto Grande, aunque por allí mucho esto no sea una ventaja ya que sin duda que sale a ganar igual independientemente del resultado de ese partido. Pero, claro, si Salto Grande deja algún punto los de Legerén tendrán oportunidad de quedar solos arriba.

Otro gran partido, también en el Estadio, se juega este sábado ya que chocarán Unión ante Ferrocarril desde las 15 horas.

La programación completa de la fecha es la siguiente:

SABADO 5 DE JULIO

Cancha de La Bianca

15.30hs: Athletic Club vs. Estudiantes.

Estadio Ciudad de Concordia

15.00hs: Unión vs. Ferrocarril.

DOMINGO 6 DE JULIO

En Los Charrúas

15.30hs: Los Charrúas vs. Wanderer´s.

Estadio Ciudad de Concordia

14.00hs: El Olimpo vs. Salto Grande.

16.00hs: Zorraquín vs. Juventud Unida.

Cancha de Sarmiento

15.30hs: Rosch vs. Sarmiento.

En Calabacilla

15.30hs: Ancel vs. San Martín.

Posiciones: Salto Grande y Juventud Unida 28, Ferrocarril 24, Los Charrúas 22, Unión 21, Estudiantes y Sarmiento 20, San Martín 18, Monseñor Rosch 15, El Olimpo 13, Zorraquín 12, Wanderer´s y Athletic Club 11, Ancel 5.

LA QUINTA DEL FEMENINO

La Liga programó los partidos de la quinta fecha del Torneo Femenino de Fútbol, y también partidos que habían quedado pendientes. La programación es la siguiente:

Fecha 5 Primera División

Partidos pendientes(Sub 14 y Sub 16)

TORNEO FEMENINO L.C.F 2025

SÁBADO 5 DE JULIO

CANCHA DE VICTORIA

15:00hs – Estudiantes vs Victoria / PRIMERA



DOMINGO 6 DE JULIO

CANCHA DE OLIMPO

11:00hs – Santa Maria de Oro vs Olimpo / PRIMERA



CANCHA DE LA BIANCA

11:00hs – Colegiales vs Def. Constitución / PRIMERA

13:00hs – Asoc. Boquenses vs Ferrocarril / PRIMERA

15:00hs – La Bianca vs Nebel / PRIMERA



MIERCOLES 9 DE JULIO

ESTADIO CIUDAD DE CONCORDIA

14:30hs – Nebel vs Santa Maria / PRIMERA (Pendiente Fecha 4)



JUEVES 10 DE JULIO

CANCHA DE OLIMPO

15:00hs – Santa Maria vs Olimpo / SUB 14 (Pendiente Fecha 4)

Nota: Los partidos correspondientes a la Fecha 6 de Sub12, Sub14 y Sub16 se programarán para la próxima semana.

Santa María vs Nebel / SUB 16 (Pendiente Fecha 5 a programar).