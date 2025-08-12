Por medio de la presente, la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora Delicia Concepción Masvernat convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, la cual se llevará a cabo el día 26 de agosto de 2025, a las 9:00hs, en su sede social de Av. Mons. Tavella 2500 (Salón de Actos del Hospital Delicia Concepción Masvernat - 1er. piso), con el siguiente orden del día:



I. Lectura, consideración y aprobación del balance general del primer ejercicio económico cerrado el 31-12-2024.

II. Elección por renovación total de la Comisión Directiva por finalización de los respectivos mandatos

III. Elección por renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas por finalización de los respectivos mandatos.

Eduardo Bepre Presidente

Germán Margaritini Secretario