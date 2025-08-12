ASOCIACIÓN COOPERADORA DELICIA CONCEPCIÓN MASVERNAT

pregonandoCuriosidades04/08/2025
Un conjunto de expertos pertenecientes a la Universidad de Gotinga, en Alemania, descubrió lo que se considera hasta el momento como el mayor depósito de oro del planeta. Según los estudios realizados sobre este yacimiento, se trata de una zona que contiene el 99% del oro disponible en la Tierra.
Edgardo Perafandeportes08/08/2025
Este sábado 9 y domingo 10 de agosto retorna el ruido y la emoción con el Campeonato Litoral Argentino de Enduro en la zona de Benito Legerén, denominado “Las 2 horas de Legerén”. La fecha es organizada por Peña 114 y tiene la fiscalización de ACIMDER-CAMOD.
pregonandodeportes09/08/2025
El entrenador separó a tres futbolistas y, como no encontraron una salida, tomó una contundente resolución de cara al futuro.
Valor Carnecampo12/08/2025
En una ganadería sin identificación individual masiva, desarrollaron un sistema comercial basado en la clasificación de la carcasa del USDA y la información consolidada en el tiempo de la calidad que brinda cada productor. “Hay confianza al comprar animales y en nuestra gestión para maximizar su valor”, afirman desde Cactus.
pregonandoArgentina12/08/2025
La presión cambiaria no cede “Lamentablemente las expectativas son delicadas”, comenzó Rojas, al ser consultado sobre el vencimiento de $15 billones en letras del Tesoro.