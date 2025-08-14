EL CHAMAMÉ SIN LETRA...

Obras con títulos poéticos, e inacabadas en el misterio de no contar con letra.

Siempre me pregunté y me interesé por conocer el origen de esas obras musicales, en las que sus autores las habian creado, las habian bautizado y las habian ofrendado para el patrimonio cultural de la humanidad.

En mi casa se escuchaba chamamé, chamarrita, chacarera, zamba, paso doble, polkas alemanas, milongas, tangos y cumbias...

La Lt27 "Radio la voz del Montiel" era la radio que se sintonizaba en el hogar, programas, como "El árbol de la tierra" del gran Mateo Isla, "La esquina de tango" de Enrique Ramón Anton, "Mateando bajo el alero" de Ricardo Mathey Doret entre otros, eran los preferidos...

El folklore en su gran diversidad tiene obras en las que sus autores han podido plasmar la virtud musical de evocar imágenes, estados de ánimo y narrativas tradicionales a este tierra, a su gente y a la vida, sin palabras...

El chamamé que escuché de niño y que en su ausencia de letra, me invitó a imaginar un lugar, un camino, un monte de espinillos floridos...

El chamamé en el que gaucho y paisana le abrieron la tranquera al amor...

El chamamé en el que alguien en silencio, se imaginó una historia y se abrazó a ella para siempre...

Los títulos de las obras musicales en el misterio del corazón y del alma de quien las gesta y las ofrenda a la humanidad sin letra, sin receta, sin sugerencias, para que cada uno en razón de su necesidad, las haga su propia prenda...

Los títulos de las obras musicales; las folklóricas en este suelo entrerriano en el que ahora mismo pienso y que siempre me convoca, son una invitación a viajar en la imaginación y hacerlas parte de su propia historia...