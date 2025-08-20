En Corrientes ADRIANA ZABALA OBTUVO LA PIEZA MAYOR

El 60° Torneo Nacional de Pesca del Dorado dejó una huella histórica con el triunfo de la Barra Pesquera Dolce Vita, la primera barra pesquera de mujeres con personería jurídica en Sudamérica. Una de sus integrantes, Adriana Zabala, reconocida guía de pesca en el Río Uruguay y oriunda de Concordia (Entre Ríos), se alzó con el premio a la Pieza Mayor, acompañada en la embarcación por María Andrea Aguirre, presidente de Dolce Vita, y Susana Chaves, proveniente de Tandil.

La Barra Pesquera tiene sede en Paso de la Patria, Corrientes y está integrada por mujeres correntinas vinculadas al turismo y a múltiples actividades profesionales, además de contar con representantes de otras provincias argentinas como Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, e incluso pescadoras de Brasil y Paraguay. Desde su creación hace tres años, Dolce Vita participa activamente en los grandes torneos de pesca deportiva de la región.

Debutaron en el Torneo del Dorado de Paso de la Patria con dos embarcaciones, sumando en sus filas a referentes del turismo como la Ministra de Turismo de Corrientes, Alejandra Eliciri, y la presidenta de la Cámara de Turismo de la provincia, Alejandra Boloqui. Posteriormente, ampliaron su presencia con cinco embarcaciones en el Torneo Integración del Surubí de Ituzaingó, participaron por primera vez en el Mundial del Surubí de Goya y, en esta edición número 60 del Dorado, compitieron con ocho embarcaciones. Cabe destacar que la Barra Pesquera Dolce Vita también colaboró en la organización de la peña y la caravana de pescadores, mostrando su compromiso con el espíritu festivo, turístico y comunitario que caracteriza a Paso de la Patria. “Este premio es un orgullo para nosotras y para Corrientes. Representa años de esfuerzo, compañerismo y pasión por la pesca deportiva con devolución. Ninguno de ustedes deje de soñar porque los sueños se cumplen. Todos sabemos lo que tenemos que hacer: cuidar esta especie, cuidar el dorado”, expresó con emoción Adriana Zabala, ganadora de la Pieza Mayor.