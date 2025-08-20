PREGONANDO PREGONANDO

En Corrientes ADRIANA ZABALA OBTUVO LA PIEZA MAYOR

La Barra Pesquera Dolce Vita de Corrientes obtuvo la Pieza Mayor y se consolida como referente femenino en la pesca deportiva sudamericana.

Curiosidades20/08/2025 Edgardo Perafan
pescadoras adriana zabala en el medio
pescadoras

pescadoras adriana zabala en el medio El 60° Torneo Nacional de Pesca del Dorado dejó una huella histórica con el triunfo de la Barra Pesquera Dolce Vita, la primera barra pesquera de mujeres con personería jurídica en Sudamérica. Una de sus integrantes, Adriana Zabala, reconocida guía de pesca en el Río Uruguay y oriunda de Concordia (Entre Ríos), se alzó con el premio a la Pieza Mayor, acompañada en la embarcación por María Andrea Aguirre, presidente de Dolce Vita, y Susana Chaves, proveniente de Tandil.
La Barra Pesquera tiene sede en Paso de la Patria, Corrientes y está integrada por mujeres correntinas vinculadas al turismo y a múltiples actividades profesionales, además de contar con representantes de otras provincias argentinas como Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, e incluso pescadoras de Brasil y Paraguay. Desde su creación hace tres años, Dolce Vita participa activamente en los grandes torneos de pesca deportiva de la región.
Debutaron en el Torneo del Dorado de Paso de la Patria con dos embarcaciones, sumando en sus filas a referentes del turismo como la Ministra de Turismo de Corrientes, Alejandra Eliciri, y la presidenta de la Cámara de Turismo de la provincia, Alejandra Boloqui. Posteriormente, ampliaron su presencia con cinco embarcaciones en el Torneo Integración del Surubí de Ituzaingó, participaron por primera vez en el Mundial del Surubí de Goya y, en esta edición número 60 del Dorado, compitieron con ocho embarcaciones. Cabe destacar que la Barra Pesquera Dolce Vita también colaboró en la organización de la peña y la caravana de pescadores, mostrando su compromiso con el espíritu festivo, turístico y comunitario que caracteriza a Paso de la Patria. “Este premio es un orgullo para nosotras y para Corrientes. Representa años de esfuerzo, compañerismo y pasión por la pesca deportiva con devolución. Ninguno de ustedes deje de soñar porque los sueños se cumplen. Todos sabemos lo que tenemos que hacer: cuidar esta especie, cuidar el dorado”, expresó con emoción Adriana Zabala, ganadora de la Pieza Mayor.

Últimos artículos
duatlon

Duatlon y 5K LA ACPC COPA EL AUTÓDROMO

Edgardo Perafan
deportes20/08/2025

Para este sábado 23 de agosto la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas propone una gran fiesta deportiva en el Autódromo de Concordia. Por un lado se disputará la 5ª Fecha del Circuito de Duatlón y además se le agrega una competencia pedestre de 5 kilómetros, todo dentro del circuito de nuestra ciudad.

Te puede interesar
un peso

UN PESO, TAN SÓLO UN PESO.

Yamil Sebastián Canelo
Curiosidades16/08/2025

Viajemos por un instante a la época de los noventa para pensar en el valor de un peso, tan sólo un peso. Una ley establecia que un peso tenía el mismo valor que un dólar; igualmente, como siempre en la Argentina, costaba ganar ese peso.

chamame sin letra

EL CHAMAMÉ SIN LETRA...

Yamil Sebastián Canelo
Curiosidades14/08/2025

Una cosa que me llamaba la atención desde muy niño, eran los títulos de aquellas obras musicales; folclóricas en su mayoría, sobre todo del chamamé en sus distintos estilos.

Lo más visto
ring en el estudiantes

Este viernes es de Box OTRA GRAN VELADA PROFESIONAL

Edgardo Perafan
deportes19/08/2025

Este viernes el Gigante Verde del Club Estudiantes se viste con las mejores galas, con la vuelta del Boxeo Profesional a Concordia. Una velada que tendrá diferentes atractivos y boxeadores de los denominados “Taquilleros” para el deleite de los amantes de este deporte.

MASSA MAXI Y KI

Elecciones 2025: el peronismo no la ve

NOTICIAS
Argentina19/08/2025

Imaginemos una historia distópica. En un departamento no demasiado sofisticado de la Ciudad, en un barrio de clase media venida a menos, un hombre roto enfrenta una profunda depresión. Tan hondo es el pozo de oscuridad en el que cayó que empieza a tener lo que algún especialista llamaría una alucinación: cree recibir visitas del mismísimo Dios, que le asegura que su “misión” es ser Presidente en tan sólo tres años.