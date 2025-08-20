En Corrientes ADRIANA ZABALA OBTUVO LA PIEZA MAYOR
La Barra Pesquera Dolce Vita de Corrientes obtuvo la Pieza Mayor y se consolida como referente femenino en la pesca deportiva sudamericana.Curiosidades20/08/2025 Edgardo Perafan
El 60° Torneo Nacional de Pesca del Dorado dejó una huella histórica con el triunfo de la Barra Pesquera Dolce Vita, la primera barra pesquera de mujeres con personería jurídica en Sudamérica. Una de sus integrantes, Adriana Zabala, reconocida guía de pesca en el Río Uruguay y oriunda de Concordia (Entre Ríos), se alzó con el premio a la Pieza Mayor, acompañada en la embarcación por María Andrea Aguirre, presidente de Dolce Vita, y Susana Chaves, proveniente de Tandil.
La Barra Pesquera tiene sede en Paso de la Patria, Corrientes y está integrada por mujeres correntinas vinculadas al turismo y a múltiples actividades profesionales, además de contar con representantes de otras provincias argentinas como Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, e incluso pescadoras de Brasil y Paraguay. Desde su creación hace tres años, Dolce Vita participa activamente en los grandes torneos de pesca deportiva de la región.
Debutaron en el Torneo del Dorado de Paso de la Patria con dos embarcaciones, sumando en sus filas a referentes del turismo como la Ministra de Turismo de Corrientes, Alejandra Eliciri, y la presidenta de la Cámara de Turismo de la provincia, Alejandra Boloqui. Posteriormente, ampliaron su presencia con cinco embarcaciones en el Torneo Integración del Surubí de Ituzaingó, participaron por primera vez en el Mundial del Surubí de Goya y, en esta edición número 60 del Dorado, compitieron con ocho embarcaciones. Cabe destacar que la Barra Pesquera Dolce Vita también colaboró en la organización de la peña y la caravana de pescadores, mostrando su compromiso con el espíritu festivo, turístico y comunitario que caracteriza a Paso de la Patria. “Este premio es un orgullo para nosotras y para Corrientes. Representa años de esfuerzo, compañerismo y pasión por la pesca deportiva con devolución. Ninguno de ustedes deje de soñar porque los sueños se cumplen. Todos sabemos lo que tenemos que hacer: cuidar esta especie, cuidar el dorado”, expresó con emoción Adriana Zabala, ganadora de la Pieza Mayor.
Para este sábado 23 de agosto la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas propone una gran fiesta deportiva en el Autódromo de Concordia. Por un lado se disputará la 5ª Fecha del Circuito de Duatlón y además se le agrega una competencia pedestre de 5 kilómetros, todo dentro del circuito de nuestra ciudad.
Organismos de derechos humanos y organizaciones de izquierda se movilizarán este jueves por la tarde a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para protestar por la presencia de José D’Angelo, excarapintada, que dice que los desaparecidos son un “mito” y que sus familiares montaron una estafa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este martes la movilización de cuatro millones de efectivos pertenecientes a la Milicia Nacional —el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana— en el territorio, además de la activación de “todos los mecanismos necesarios” para garantizar la soberanía del país.
Desde el área de Defensa Civil de la provincia se informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para este martes para gran parte del territorio entrerriano por lluvias y tormentas.
En un contexto donde la confianza en las instituciones sanitarias está bajo la lupa, la comunidad de Concordia reconoce públicamente a la doctora María Florencia Prieto, infectóloga y ex subsecretaria de Salud municipal, por su trayectoria, compromiso y valentía en la defensa de la salud pública.
Viajemos por un instante a la época de los noventa para pensar en el valor de un peso, tan sólo un peso. Una ley establecia que un peso tenía el mismo valor que un dólar; igualmente, como siempre en la Argentina, costaba ganar ese peso.
Una cosa que me llamaba la atención desde muy niño, eran los títulos de aquellas obras musicales; folclóricas en su mayoría, sobre todo del chamamé en sus distintos estilos.
La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), presidida por Eduardo Cristina, participó activamente de la jornada de capacitación sobre adicciones realizada en el Centro de Convenciones de Concordia, reafirmando su compromiso con la prevención y el cuidado comunitario.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Personería Jurídica N.º 575 Concordia, Entre Ríos
Un conjunto de expertos pertenecientes a la Universidad de Gotinga, en Alemania, descubrió lo que se considera hasta el momento como el mayor depósito de oro del planeta. Según los estudios realizados sobre este yacimiento, se trata de una zona que contiene el 99% del oro disponible en la Tierra.
Un pueblo agradecido jamás será vencido; hoy, los argentinos -todos- sin distinciones de razas, credos, ideologías políticas, castas sociales ni económicas, lo están; GRACIAS MILEI, FRIGERIO Y AZCUE, lograron el milagro, ahora todos somos felices, y agradecidos de sus mandatos.
La conformación de las listas de candidatos para cualquier elección es tarea compleja y, a pesar de la amplitud (generosidad) que se pueda tener, siempre queda algún sector sin representación.
Este viernes el Gigante Verde del Club Estudiantes se viste con las mejores galas, con la vuelta del Boxeo Profesional a Concordia. Una velada que tendrá diferentes atractivos y boxeadores de los denominados “Taquilleros” para el deleite de los amantes de este deporte.
Imaginemos una historia distópica. En un departamento no demasiado sofisticado de la Ciudad, en un barrio de clase media venida a menos, un hombre roto enfrenta una profunda depresión. Tan hondo es el pozo de oscuridad en el que cayó que empieza a tener lo que algún especialista llamaría una alucinación: cree recibir visitas del mismísimo Dios, que le asegura que su “misión” es ser Presidente en tan sólo tres años.
“El sindicalismo tiene que asumir un rol más visible en la calle. La gente tiene razón cuando pide un sindicalismo más activo.