La eliminación de River en primera ronda del Mundial de Clubes expuso todos los males del equipo y, más aún, de un ciclo que incluye a todos los protagonistas, empezando por el entrenador, Marcelo Gallardo. La diferencia que demostró el Inter de Milán fue inapelable desde todo punto de vista y obliga a poner en foco el plantel, las contrataciones, las decisiones estratégicas y tanto más, mucho de lo cual habló Mariano Closs en su análisis de partido a partir de la primera declaración pública post partido que hizo el DT.



Apenas consumada la derrota y eliminación, Gallardo expresó: “Lo quisimos jugar así, creo que la primera etapa, más allá del faltante de jugadores importantes para nosotros teníamos una clara intención de jugar, de presionar ante un equipo que juega bien. Física y técnicamente son buenos, jugamos el partido que creíamos que teníamos que jugar, y después lamentablemente la expulsión no nos dejó llegar hasta el final con alguna chance. Tuvimos un faltante ahí en la toma de decisiones, intentamos hacer el trabajo y lamentablemente no salió”.

Mariano Closs y un análisis crudo tras la eliminación de River ante Inter

Rápidamente, Closs, que venía de realatar el partido en Disney Plus, tomó el mando con su análisis y dijo:

“Es un poco así. En el primer tiempo River estuvo en partido, no inquietó al arquero Sommer, pero el ida y vuelta se lo propuso y obviamente que Gallardo no da nombres, pero intuyo que en esto de la toma de decisiones, el más desacertado fue Mastantuono en el primer tiempo, cuando River por lo menos estaba más compacto para atacar y defender, siempre con las atribuciones que tiene Inter, como el aspecto físico que apuntó Gallardo, porque nosotros nos quedamos con lo atildado que juega Inter, pero hay un aspecto físico que no sé si River y el fútbol argentino está acostumbrado a poder sostener un rendimiento como el de Inter”.

“Ahora, las decisiones de Mastantuono parecían correctas pero no la precisión de la jugada, tal vez veía o intentaba filtrar alguna pelota, pero no estuvo nunca fino. Creo que este partido fue el más flojo de Mastantuono, justo de quien se esperaba un poco más. Creo que sin nombrarlo, Gallardo habló de él”.



Franco Mastantuono tuvo un flojísimo nivel en su último partido en River antes de unirse al Real Madrid.

“Esas malas ejecuciones lo terminan desdibujando porque después, sintiéndose responsable de un mal pase o de una mala salida termina corriendo como loco para atrás para tratar de recuperar balones y pierde confianza”.

“Y después está el plan. En el primer tiempo, el plan de anticipación, de asfixia, de apretar bien arriba en la salida misma, ese plan lo cumplió, no ya la parte de las asistencias de gol y menos las chances concretas”.

¿Gallardo se mancó en su forma inalterable?

“Creo que hemos visto todos lo mismo, un primer tiempo bien de ida y vuelta y después está esta idiosincrasia que tiene Gallardo y que dijo en nuestra charla: ‘Yo sé jugar de una manera, no me pidan que juegue de otra. Si me van llevando contra mi arco ya es otra cuestión y mis jugadores y yo trataremos de resolver’, pero, claro, ¿qué nos dijo Javier Zanetti en la previa, minutos antes del partido? Que al Inter le convenía jugar con equipos que salen, como River, y no que se resguardan atrás, como Urawa y Monterrey, que les costó. River jugó a la manera River, a la manera Gallardo, en el primer tiempo parecía darle resultado, pero esto dura 90 minutos, y los segundos 45 minutos hubo una notable diferencia, buenos pasajes y un segundo tiempo donde River no se encontró”.

“River en el segundo tiempo se fue quedando sin piernas y no pudo sostener en la segunda mitad lo que había hecho”.

“Creo que en el segundo tiempo River estaba distinto y no a partir de la expulsión de Martínez Quarta; incluso creo que a partir de ahí lo que le pasa es que River se termina rompiendo, se desordenó y fue al vamos como sea y que pase lo que pase“.

“River trabajó este partido para poder complicar a Inter, pero esto es una cuestión de oficio. Inter viene de jugar hasta hace poco toda una temporada y hasta agotado y todo existió una gran diferencia, pero este equipo tiene la naturalidad de hacer parecer que siempre había uno más de ellos. Si hasta Gallardo dijo después del partido que ellos son físicamente imponentes”.