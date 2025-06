Ferrocarril empató el pendiente con Rosch en la semana, y el domingo igualó ante Salto Grande 1 a 1, en lo que fue el partido de la fecha.

Ferrocarril lo ganaba y el equipo de Mario Delduca logró llegar a la igualdad en la segunda etapa, y así quedó el final del partido con el punto que, quedó dicho, le vino mejor a Ferrocarril para quedar arriba.

Y el que claramente dejó escapar la oportunidad de ser puntero fue Juventud Unida, que en su cancha cayó derrotado ante San Martín de Calabacilla por 2 a 1. Un resultado sorpresivo si te tiene en cuenta lo difícil que es ganar en Benito Legerén. Por caprichos del fixture, Juventud Unida fue visitante en su cancha.

Estudiantes fue el dueño de la goleada de la fecha, ya que no tuvo piedad con Wanderer´s al que venció por 5 a 0.

Falta muchísimo todavía para el final del torneo, van 11 de 26 fechas, y las posiciones se van intercambiando. Por ello es obvio decir que nadie está perfilado como para tildarlo de candidato, ya que varios pelean por estar arriba. Y ello será una constante de aquí al final.

RESULTADOS PENDIENTES

FECHA 9

Estudiantes 0 – Unión 2.

Athletic 1 – Juventud Unida 1.

Rosch 1 – Ferrocarril 1.

FECHA 11

El Olimpo 1 – Los Charrúas 2.

Athletic 0 – Zorraquín 0.

Ance 1 – Rosch 1.

Sarmiento 0 – Unión 1.

San Martín 2 – Juventud Unida 1.

Estudiantes 5 – Wanderer´s 0.

Salto Grande 1 – Ferrocarril 1.

Posiciones: Ferrocarril 23, Salto Grande y Juventud Unida 22, Los Charrúas 20, Estudiantes y Sarmiento 19, Unión 18, San Martín 14, Zorraquín 12, Rosch 11, El Olimpo 9, Athletic y Wanderer´s 8, Ancel 5

FECHA 12

Los Charrúas vs. Estudiantes.

Zorraquín vs. Salto Grande.

Rosch vs. El Olimpo.

Ancel vs. Athletic.

Unión vs. Juventud Unida.

Wanderer´s vs. Sarmiento.

Ferrocarril vs. San Martín.