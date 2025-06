Libertad era el puntero y cayó inesperadamente ante Real Concordia (en La Bianca) por 2 a 1, La Bianca le ganó con diez jugadores a Comunicaciones 1 a 0 (en el Estadio) y Nebel venció en su cancha a Colegiales 2 a 1. Así entonces, el tricolor saltó a la punta de la tabla en soledad, un punto por encima de Libertad y Nebel. Pero como si esto hubiera tenido un guion predestinado, el puntero enfrenta a Nebel en la última fecha y será un partido “de aquellos” para ver quién se queda con el título, con Libertad expectante que estará jugando ante Alberdi de La Criolla, que con el debut de Silvio Naser en el banco goleó este domingo nada menos que a San Lorenzo por 4 a 1. Entonces, no nos equivocamos si decimos qute que estaba en las tres canchas, en el Estadio, en La Bianca y en Nebel seguía las alternativas de todo por la radio (la 98.7 estuvo como siempre en todas las canchas) o por comentarios que iba llegando, y a cada rato cambiaba todo.

Libertad parecía ir rumbo a un sólido domingo, porque arrancó ganándole a Real con gol de Santiago Portillo. Una desafortunada jugada de Edgardo Trinidad logró la igualdad con gol en contra, y finalmente Agustín Bermúdez hizo el del triunfo para el Real causando la sorpresa de la jornada. El Lobo intentó por todos los medios pero no pudo llegar siquiera a la igualdad.

En el Estadio de Concordia, la mitad del primer tiempo fue todo de Comunicaciones que manejó el partido con Echenaussi encabezando casi todos los intentos. Pero quedaron en eso, en intentos, porque fue poco lo que se generó realmente. Lo más claro lo tuvo Fedullo, porque los de La Bianca quisieron salir jugando pero el pase de vuelta de defensor le erró al arquero. Fedullo intentó parar la pelota pero le rebotó y permitió que Rodrigo López lo moleste y le impida patear al arco vacío. Minutos después, a los 37, López se iría expulsado por una tarjeta roja directa tras una mala entrada a un rival.

Desde la mitad del primer tiempo se hizo todo más parejo y Alem tuvo su chance para el tricolor, pero pateó con el arquero muy encima y el tiro se fue alto.

En la segunda mitad el trámite no varió mucho, pero Comunicaciones seguía sin sacar provecho de la ventaja numérica. Así fue que a los 20 llegó el penal que sancionó Martín Leiva, para La Bianca y un minuto después Alem lo transformó en gol para la diferencia en el marcador. Comunicaciones intentó, casi siempre por arriba, incomodar a su rival, pero chocó con la seguridad de Iván Alvez que de arriba y de abajo se mostró siempre atento, e incluso tuvo algunas tapadas muy buenas.

Por supuesto que cuando el árbitro pitó el final todos estaban enterados de todo y La Bianca desató el festejo por quedar solo en la punta, aunque los ánimos se aplacaron un tanto rápidamente, porque falta la última fecha para que la alegría que pretenden sea completa.

Mientras tanto, Nebel también dio vuelta la historia en su cancha porque perdía con Colegiales 1 a 0 (Franco Benítez), pero lo igualó por medio de Benjamín Cabral y a pocos minutos del final apareció el implacable Roberto Luna para darle el triunfo al local y volver a tener intactas chances de ser campeón. Parecía que el cachetazo de Libertad en la fecha anterior (2-6) era letal, pero este domingo se vio que Nebel se levantó y anda.

De esta manera, se viene una fecha realmente impresionante, la última para saber quién será el campeón. La única chance de igualdad es que Libertad y Nebel ganen, y en el resto de los resultados siempre habrá un campeón. El único que depende de sí mismo es La Bianca, que ganando no dará lugar a ninguna cuenta ni discusión posible.

Seguramente, este gran partido entre La Bianca y Nebel se jugaría en el Estadio de Concordia, porque ambos equipos tienen muchos seguidores y sería quizá la recaudación más importante del año y, por ende, el marco de público también más atrayente de todo el campeonato. Casi que jugarían a estadio lleno, nos animamos a decir. Pero no hay que descartar, claro, a Libertad que deberá recibir a un entonado Alberdi de La Criolla y tendrá que cumplir con su parte (ganar) para esperar lo que pase con el gran partido de la última fecha. Y quedó reafirmado este domingo que en nuestro fútbol cualquier cosa puede pasar.

RESULTADOS FECHA 10

Santa María 1 – Victoria 1.

Alberdi 4 – San Lorenzo 1.

Nebel 2 – Colegiales 1.

Real Concordia 2 – Libertad 1.

La Bianca 1 – Comunicaciones 0.

9 de Julio 1 – Constitución 4.

Posiciones: La Bianca 21, Libertad y Nebel 20, Constitución 18, Real Concordia 15, San Lorenzo 14, Alberdi y Victoria 11, Santa María 10, Colegiales y 9 de Julio 9, Comunicaciones 5.

FECHA 11 – ÚLTIMA

Colegiales vs. Real Concordia.

Constitución vs. Santa María.

Libertad vs. Alberdi.

Victoria vs. San Lorenzo.

Nebel vs. La Bianca.

Comunicaciones vs. 9 de Julio.

Nota: En caso de igualdad en puntos se define el campeón con partido entre ambos equipos. El descenso se define por tabla general al final del año.

El primero y el segundo en la tabla final de este torneo, que está en su última fecha, jugarán el Torneo Regional Federal Amateur de la temporada 25/26 del Consejo Federal de AFA.