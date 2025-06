Por su parte, Ferrocarril venció a Athletic por 1 a 0, por lo que este equipo, más Salto Grande y Juventud Unida son los líderes que tiene el torneo.

Recordemos que los de Salto Uruguayo y los de Legerén tienen un partido menos y la Liga programó para este jueves sus partidos pendientes de la fecha 9, como así también para el miércoles el partido entre Estudiantes vs. Unión, que se jugará en el flamante piso sintético de Nebel.

RESULTADOS FECHA 10

Zorraquín 0 – Monseñor Rosch 1.

Ferrocarril 1 – Athletic Club 0.

Wanderer´s 1 – El Olimpo 1.

Unión 4 – San Martín 1.

Sarmiento 0 – Estudiantes 0.

Los Charrúas 5 – Ancel 2.

Juventud Unida 2 – Salto Grande 0.

Posiciones: Juventud Unida, Salto Grande y Ferrocarril 21, Sarmiento 19, Los Charrúas 17, Estudiantes 16, Unión 12, Zorraquín y San Martín 11, Monseñor Rosch y El Olimpo 9, Wanderer´s 8, Athletic Club 6, Ancel 4.

PARTIDOS PENDIENTES

PRIMERA A

Miércoles 4 de junio

Estadio Ciudad de Concordia

20.30hs: Comunicaciones vs. Victoria.

PRIMERA B

Miércoles 4 de junio

Cancha de Nebel

20.30hs: Estudiantes vs. Unión.

Jueves 5 de junio

Cancha de Salto Grande

20.30hs: Athletic Club vs. Juventud Unida.

Estadio Ciudad de Concordia

20.30hs: Monseñor Rosch vs. Ferrocarril.

FECHA 11 PRIMERA B

El Olimpo vs. Los Charrúas.

Athletic Club vs. Zorraquín.

Ancel vs. Rosch.

Sarmiento vs. Unión.

San Martín vs. Juventud Unida.

Estudiantes vs. Wanderer´s.

Salto Grande vs. Ferrocarril.