Libertad UN “SET” PARA QUEDAR CASI MATCH POINT

Ahora, Libertad es el único puntero a falta de solamente dos fechas para terminar el mismo. Recordemos que el campeón y el subcampeón jugarán directamente el Torneo Regional Federal Amateur que estaría comenzando a fines del mes de octubre.

El domingo fue Nebel el que se puso en ventaja por una desafortunada acción de Almada, de Libertad, que la metió en su propio arco.

El Lobo despertó rápido con la igualdad conseguida por Leandro Langenheim, al tiempo que Nebel sufría otro revés por la expulsión de Axel Flores. Con diez, todo era más cuesta arriba para los visitantes. Por como venían las cosas, Libertad pareció dar el golpe de gracia con el segundo gol a cargo de Cristian Sánchez, pero aquietó un poco todo la expulsión de Rodrigo Miranda para equiparar las cosas en diez jugadores por bando.

De todas maneras, Libertad continuó con su contundencia y llegó Enzo Galarza para poner el 3 a 1 con el que se fueron al vestuario.

La segunda mitad fue a pedir de Libertad porque llegaron más goles para redondear la goleada. Fue nuevamente Cristian Sánchez el que puso el 4 a 1 y también Enzo Galarza coronó su doblete poniendo el 5-1 con el que propios y extraños se miraban poco menos que azorados. Nebel ensayó una tibia reacción con Mauricio Merlo y su gol para el 2-5, pero faltaba lo mejor de la tarde, un excepcional tiro libre ejecutado por Gustavo Trinidad para poner el 6-2 y el broche de oro para un partido seguramente inolvidable, por el marcador, por la instancia de torneo y por lo que significa el rival del lobo en este caso.

Así, Libertad quedó cerca del título y Nebel dejó escapar un tren importante. Las matemáticas todavía le dan, pero es obvio que todos sienten que este partido ante Libertad era casi decisivo, aunque no bajarán los brazos, sin duda.

La Bianca se posicionó con chances intactas de llegar al título porque ganó y quedó a dos puntos del líder. Emiliano Monzón y Jorge Alem marcaron para los de la “Satélite” ante un Colegiales que terminó con diez por expulsión de Jesús Sosa. Fue 2 a 0 y la ilusión continúa intacta para el tricolor. Ahora en la próxima lo espera Comunicaciones, mientras que el puntero chocará con Real Concordia.

La sorpresa de la fecha la dio Real Concordia que le ganó a San Lorenzo de visitante, en Villa Adela, por 2 a 1 y jugando gran parte del partido con diez jugadores por expulsión de Martín Gómez. El triunfo de Real llegó por un “blooper” de Ramiro Miño que intentó jugar con su arquero cuando este había salido un poco más allá del arco y terminó metiéndola en su propio arco. Con esto, San Lorenzo poco menos que resignó sus chances de llegar al título.

Preocupante sigue siendo la situación de Comunicaciones, que con un buen plantel volvió a perder y está último en las posiciones con sólo 4 unidades. Esta vez fue Constitución su “verdugo”.

RESULTADOS FECHA 9

Constitución 1 – Comunicaciones 0.

Libertad 6 – Nebel 2.

Alberdi 0 – Santa María 2.

San Lorenzo 1 – Real Concordia 2.

Victoria 2 – 9 de Julio 1.

Colegiales 0 – La Bianca 2.

Posiciones: Libertad 20, La Bianca 18, Nebel 17, Constitución 15, San Lorenzo 14, Real Concordia 12, Santa María, 9 de Julio, Colegiales y Victoria 9, Alberdi 8, Comunicaciones 4.

FECHA 10 (penúltima)

Real Concordia vs. Libertad.

Santa María vs. Victoria.

Alberdi vs. San Lorenzo.

La Bianca vs. Comunicaciones.

Nebel vs. Colegiales.

9 de Julio vs. Constitución.

Nota: Este miércoles podrían jugarse los partidos pendientes de la Primera B, de la fecha 9.