Gallardo lo mandó a préstamo, mejoró su nivel y es el inesperado primer refuerzo de River en la previa del Mundial de Clubes

Tras un primer tramo del 2025 agridulce, River Plate se prepara para el Mundial de Clubes, la gran cita de su calendario. Los comandados por Marcelo Gallardo intentarán llegar de la mejor manera y, para ello, el DT buscará aprovechar el mercado de pases para potenciar a su plantel.



El Millonario, que cayó en cuartos de final del Torneo Apertura y avanzó en la Copa Libertadores como puntero de su zona, afrontará una exigente primera ronda en Estados Unidos. El 17 de junio debutará ante Urawa Red Diamonds para luego chocar ante Rayados de Monterrey e Inter de Milán, el subcampeón de la Champions League.

En ese contexto, mientras ya aparecieron los posibles nombres de refuerzos a los que aspira Gallardo, se conoció que Adam Bareiro volverá a estar a disposición del entrenador en el club de Núñez. El delantero paraguayo regresará de su préstamo en Al-Rayyan.

“Gracias Adam Bareiro. Te deseamos todo lo mejor y éxito en el futuro”, anunció en sus redes sociales el combinado qatarí, que no hará uso de la opción de compra ni de la extensión del vínculo.



Adam Bareiro en Qatar. (Foto: Getty)

Cabe recordar que lo habían incorporado en enero por un millón de dólares y la oportunidad de adquirir el 100% de su pase por 3 millones más. De esta manera, la aventura del paraguayo por Medio Oriente llegó a su fin y deberá resolver su futuro. Tras no haber tenido chances con Gallardo, se especula con que pueda salir a préstamo una vez más, ya que su contrato con River se estira hasta 2027.



Los números de Bareiro en Al-Rayyan

En estos meses con el equipo de Qatar, Bareiro disputó un total de 13 compromisos entre todas las competencias y logró anotar en 5 oportunidades. Todos sus gritos cayeron en racha durante los últimos 9 partidos que disputó allí.

Todos los grupos confirmados del Mundial de Clubes FIFA 2025

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly FC e Inter Miami.

Grupo B: Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Botafogo y Seattle Sounders.

Grupo C: Bayern Munich, Benfica, Boca y Auckland City.

Grupo D: Flamengo, Chelsea, Espérance Sportive y a confirmar.

Grupo E: River, Inter de Milán, Monterrey y Urawa Red Diamonds.

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD y Mamelodi Sundowns.

Grupo G: Manchester City, Juventus, Wydad AC y Al Ain.

Grupo H: Real Madrid, Salzburgo, Al Hilal y Pachuca.

El calendario de River en el Mundial de Clubes

Fecha 1 vs. Urawa Red Diamonds – 17 de junio, 16.00hs en el Estadio Lumen Field de Seattle.

Fecha 2 vs. Monterrey – 21 de junio, 22.00hs. en el Estadio Rose Bowl de Pasadena.

Fecha 3 vs. Inter de Milán – 25 de junio, 22.00hs. en el Estadio Lumen Field de Seattle.

Cuándo y dónde se juega el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes, que estrenará formato en 2025, se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 15 de junio de 2025 y el 13 de julio de 2025, desplazando del calendario a la vieja Copa Confederaciones que enfrentaba a las selecciones campeonas en sus respectivos continentes.