Sin embargo, en su retorno, el piloto se enteró una noticia que tiene que ver con Flavio Briatore, gran responsable de su presente. Mirá también: Franco Colapinto en la previa de su debut para Alpine: “Tengo que aprender mucho del auto” Qué pasó con Flavio Briatore Lo cierto es que el italiano se desempeñaba como asesor principal del equipo hasta que la salida de Oliver Oakes como jefe de Alpine, hizo que finalmente ocupe ese cargo. Pero finalmente no va a poder así por decisión de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Flavio Briatore asumió el puesto, pero no lo podrá ejercer durante las próximas tres carreras porque no tiene la licencia obligatoria para ser Team Principal. Entonces, en Emilia-Romaña, su reemplazante será Dave Greenwood, que llegó a principios de 2025. A qué hora corre Franco Colapinto el domingo y por dónde verlo El piloto argentino Franco Colapinto disputará el Gran Premio de Emilia-Romaña este domingo 18sábado 18 de mayo, con la carrera programada para las 10:00 (hora de Argentina) en el circuito de Imola, Italia. Será su esperado regreso como piloto titular en la Fórmula 1 con el equipo Alpine. La competencia podrá verse en vivo por Disney+ (plan Premium) y F1TV Pro, mientras que Fox Sports ofrecerá la transmisión en diferido. La participación de Colapinto genera gran expectativa entre los fanáticos del automovilismo nacional. Mirá también: Otro argentino en la Fórmula 1: un rosarino será el nuevo CM de Alpine, el equipo de Franco Colapinto La posición de Franco Colapinto en la Q1 En la Primera Práctica libre del circuito, el argentino quedó en el puesto 17. La carrera sirvió para que pueda ir conociendo el auto y no se buscó tanto los tiempos de vuelta.