Fútbol Local HAY UN TRÍO DE LÍDERES

Libertad, en duro partido, derrotó a La Bianca por 1 a 0, con un cabezazo de Santiago Portillo.

Defensores de Nebel le ganó sobre la hora a Santa María de Oro con un agónico tanto de Benjamín Cabral. Por su parte, San Lorenzo, en lindo partido jugado en el “Juan Carlos Chagas”, doblegó a Colegiales 3 a 2. Gabriel Martínez abrió la cuenta para los pompeyanos. También de penal igualó Alejandro Tejera para San Lorenzo. En la segunda mitad apareció Maximiliano Ragone para aventajar al local. Pese a quedarse con uno menos, por expulsión de Alexis Martínez, Colegiales logró llegar a un nuevo empate con tanto de Román Trinidad, pero Pablo Farías, que había ingresado hacía pocos minutos, puso el tres a dos final para los dirigidos por Alejandro Carro casi sobre el cierre del partido.

Constitución, que podría haber llegado a la cima, dejó dos puntos en su partido del sábado ante Victoria con el empate en cero.

El que no tuvo buen reencuentro con Comunicaciones fue Gustavo Ruíz Díaz, quien en su regreso a la conducción técnica volvió a ver perder al “postal” en La Criolla ante Alberdi, en este caso 2 a 1.

Mientras tanto, Real Concordia se lo ganaba a 9 de Julio con gol de Julio Cabral, pero a falta de sólo 5 minutos para el final apareció un remate de Mauricio Verón desde el borde del área para poner el definitivo empate en uno, resultado que no le sirvió a ninguno de los dos.

RESULTADOS FECHA 7

Victoria 0 – Constitución 0.

Libertad 1 – La Bianca 0.

Santa María 0 – Nebel 1.

Alberdi 2 – Comunicaciones 1.

San Lorenzo 3 – Colegiales 2.

Real Concordia 1 – 9 de Julio 1.

Posiciones: Libertad, Nebel y San Lorenzo 14, Constitución y La Bianca 12, Colegiales 9, 9 de Julio 8, Alberdi 7, Real Concordia, Santa María y Victoria 6, Comunicaciones 4.

FECHA 8

Real Concordia vs. Santa María.

La Bianca vs. Constitución.

Colegiales vs. Libertad.

Comunicaciones vs. Victoria.

Nebel vs. San Lorenzo.

9 de Julio vs. Alberdi.