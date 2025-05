Primera A UN LÍDER Y CUATRO ESCOLTAS

Exequiel Siarra fue el autor del único gol del partido, para alegría de los del norte de nuestra ciudad.

Los escoltas de La Bianca ahora son cuatro. Uno de ellos es Libertad, que volvió al triunfo 2 a 0 ante San Lorenzo, que perdió el invicto en el campeonato. Cristian Sánchez y Santiago Portillo fueron los anotadores del juego.

Otro que está segundo es Constitución, que desaprovechó la oportunidad de estar bien arriba, al empatar con Alberdi 1 a 1. Los de La Criolla quedaron en un preocupante último lugar en la tabla.

En el hecho quizá más significativo de la jornada, Nebel logró una fantástica goleada ante 9 de Julio por 4 a 0. Pero la noticia no fue la goleada, sino que el equipo de la ribera volvió a jugar en su cancha estrenando el césped sintético marcando un antes un después no solo para la institución, sino también para el fútbol de Concordia ya que por primera vez nuestra ciudad tiene un campo de juego de esas características. Obvio que Nébel se sintió cómodo en su nuevo espacio y construyó una goleada para que la fiesta sea completa ante su gente.

En el partido más importante de la fecha, Colegiales disfrutó de triunfo ante su clásico rival, Santa María, al que le ganó por 3 a 2 en vibrante partido jugado en el Estadio de Concordia.

Daian Robles abrió la cuenta para Cole, empatando casi de inmediato Gastón Luna para el Santo. El arquero de Cole Gabriel Martínez convirtió de penal para poner el 2-1. En la segunda mitad, un infortunio de Alexis Gómez contra su valla hizo que Santa María llegara al empate, pero rato más tarde apareció Lucas Menguez para el definitivo 3-2 con el que terminó el partido para delirio de los pompeyanos.

RESULTADOS FECHA 6

Libertad 2 – San Lorenzo 0.

Constitución 1 – Alberdi 1.

Colegiales 3 – Santa María 2.

Comunicaciones 1 – Real Concordia 1.

Nebel 4 – 9 de Julio 0.

La Bianca 1 – Victoria 0.

Posiciones: La Bianc 12, Libertad, Nebel, Constitución y San Lorenzo 11, Colegiales 9, 9 de Julio 7, Santa María 6, Real Concordia y Victoria 5, Alberdi y Comunicaciones 4.

FECHA 7

Libertad vs. La Bianca.

Victoria vs. Constitución.

San Lorenzo vs. Colegiales.

Alberdi vs. Comunicaciones.

Santa María vs. Nebel.

Real Concordia vs. 9 de Julio

En las imágenes Julio Larocca, Presidente de la Liga, entregando un reconocimiento a Gustavo Bou, Presidente de Nebel. En la restante, Colegiales tras haber ganado el clásico.