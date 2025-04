Los punteros precisamente van a estar jugando en esa fecha especial de este jueves. Salto Grande enfrentará a Athletic Club en el Estadio Ciudad de Concordia, mientras que Ferrocarril lo hará frente a Wandere´s en La Bianca. Ambos partidos son realmente complicados para los líderes, porque sus rivales son equipos necesitados de puntos, que necesitan recuperarse lo antes posible y jugarán con todo para intentar quedarse con esos tres puntos en juego. Esto obligará a los punteros a tomar todos los recaudo pertinentes, para así seguir en la parte de arriba de la tabla.

El programa completo de partidos es el siguiente:

7ª FECHA

JUEVES 1 DE MAYO

Estadio Ciudad de Concordia

15.00hs: El Olimpo vs. Unión.

17.00hs: Athletic Club vs. Salto Grande.

Cancha de La Bianca

16.00hs: Ferrocarril vs. Wanderer´s.

SÁBADO 3 DE MAYO

Cancha de Sarmiento

16.00hs: Monseñor Rosch vs. San Martín.

Cancha de La Bianca

14.00hs: Ancel vs. Estudiantes.

16.15hs: Zorraquín vs. Sarmiento.

DOMINGO 4 DE MAYO

Cancha de Los Charrúas

16.00hs: Los Charrúas vs. Juventud Unida.

Nota: La Liga Radio tendrá transmisión central el día jueves desde el Estadio para Athletic vs. Salto Grande, con conexión en La Bianca para saber sobre Ferrocarril y Wanderer´s. Todo a través del 98.7 de Radio 24.