Sin lugar a dudas que todos en la ciudad quieren, desean, nuevos emprendimientos y que el Estado ayude poniendo su parte, pero NO AVALANDO LAS INFRACCIONES, porque si no esta ciudad pronto será convertida en "QUE ME IMPORTAN LOS DEMAS", o sea una anarquía total

Pero, lo que es peor, un intendente abogado, que pretendía ser autoridad en tribunales defienda y avale a alguien que viola las Ordenanzas del municipio, que él preside, ¿no tiene calificación?

Y como si esto fuese una insignificancia se lo avala, publicando la infracción, encubriendo, como un gran emprendimiento.

Foto: ByN

Este supuesto emprendimiento (Hosteria San Benito) no sólo viola las Ordenanzas, que el intendente debe exigir se cumplan, sino que además USURPA un terreno y derrama cloacas al aire libre en el terreno lindante.

Pero también lo que llama la atención es que las entidades (Colegio de Arquitectos, Martilleros, MMO, Inmobiliarias, etc.) no se han expedido públicamente sobre esta grave infracción municipal, estando al frente de la secretaria de OP de la Municipalidad un arquitecto.

(Foto municipal oficial)

Le informamos al abogado intendente, porque sus funcionarios ineptos, seguramente siguen sin saber que están vigentes:

*** Art. 26° Obra sin autorización Municipal

*** Art 101 Sin cartel de obra o intervención profesional

*** Código de edificación Municipal Ordenanza 17303/70..

*** Material en espacio verde y senda peatonal, infracción art. 100 en una avenida de Alto tránsito siendo obstáculos a peatones, ciclistas y vehículos.

No sucede lo mismo cuando un vecino levanta una simple pared en su domicilio, en su terreno sin usurpar, le llueven las severas multas como si fuese un vulgar delincuente, un vil infractor y mal ejemplo para la comunidad.

ESTAMOS MAL, SEGUIMOS PEOR, PERO VAMOS POR MAS.

EL Estado soy Yo dijo Napoleón Bonaparte.

Y como no recordar al Martin Fierro... “hacerte amigo del juez y.....”

Foto ByN

Foto ByN

(Foto municipal oficial)

Fuente; SOWE Fotos ByN