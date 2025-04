En la B LA PUNTA TEÑIDA DE ROJO

El Rojo ganó un partido muy complicado de visitante, en Benito Legerén, ante Juventud Unida 1 a 0 y goza de las mieles de ser el único líder del campeonato.

Jonatan Scévola fue el autor del único tanto para el Rojo y el que le dio la gran alegría para ganar el partido.

En otro de los partidos importantes de la fecha, en Los Charrúas el local y Salto Grande no lograron llegar al gol y tampoco a la punta, porque en el caso del “hidroeléctrico” si ganaba podría haber quedado con Sarmiento bien arriba.

El que dejó puntos fue Ferrocarril también, que en el clásico ante Estudiantes empató en un tanto y así también el ferroviario abandonó la punta que ostentaba. Iván Ramos puso en ventaja al verde y lo igualó Axel Moreno para Ferro, y así quedó el marcador final.

En un muy lindo partido, por las emociones, en cancha de Sarmiento el equipo papal de Monseñor Rosch le ganó 3 a 2 a Athletic Club, y así logró zafar por ahora del fondo de la tabla.

Wanderer´s “despertó” con goleada 3 a 0 sobre San Martín y salió de la última posición en la tabla. Por su parte, Zorraquín le ganó a El Olimpo 2 a 1 y lo envió al final de la tabla con sólo 2 puntos.

Para cerrar, Ancel y Unión igualaron en cero en un resultado que poco les sirve a los dos. De todas maneras, hay que recordar que esto es muy largo porque van cinco fechas de 26 recién y cualquier cosa puede pasar.

LOS RESULTADOS

Los Charrúas 0 – Salto Grande 0.

Ferrocarril 1 – Estudiantes 1.

Wanderer´s 3 – San Martín 0.

Juventud Unida 0 – Sarmiento 1.

Ancel 0 – Unión 0.

Monseñor Rosch 3 – Athletic Club 2.

Zorraquín 2 – El Olimpo 1.

Posiciones: Sarmiento 13, Salto Grande y Ferro 11, Los Charrúas 10, Juventud Unida 9, Estudiantes 8, Unión 7, Zorraquín y Rosch 6, San Martín 5, Ancel 4, Athletic y Wanderer´s 3, El Olimpo 2.

FECHA 6

Salto Grande vs. Monseñor Rosch.

Estudiantes vs. Zorraquín.

San Martín vs. Los Charrúas.

Sarmiento vs. Ferrocarril.

Juventud Unida vs. Wanderer´s.

Unión vs. Athletic Club.

El Olimpo vs. Ancel.