Justo ahora que habían detectado “la trampa del afrechillo”, el gobierno de Milei debilita a la ex ONCCA y pone en duda el control de la evasión en la molienda de trigo

En la gestión de Marcelo Rossi, durante el gobierno de Cambiemos, el organismo había recuperado bríos y capacitó a mucho personal para realizar el control de los operadores. Pero luego -con el regreso del kirchnerismo, pasó al mando de Luciano Zarich y Gerónimo Sarría, quienes no solo desmantelaron los sistemas electrónicos para monitorear molinos y frigoríficos sino que además “pisaron” a los buenos empleados del Estado, es decir a los que tenían ganas de hacer bien las cosas.

Llegó el gobierno de Javier Milei y, transcurridos varios meses en los que parecía que no sucedía nada de nada, la nueva gestión del subsecretario de Mercados Agropecuarios, Agustín Tejera, y del nuevo directos de la DNNCA, Matías Canosa, había comenzado a mostrar algún movimiento, motorizado sobre todo por las denuncias públicas de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) que afirmaban que la molienda en negro de trigo había crecido a niveles alarmantes.

En las últimas semanas, los empleados técnicos de carrera encargados de controlar a este sector tenían semblantes más alegres, porque volvían a recuperar sentido. “Por suerte Tejeda y Canosa empiezan a dar alguna bolilla, trazaron una estrategia que empieza a poner en evidencia de qué manera y qué volúmenes de trigo negro y harinas truchas se comercializan en Argentina”, señaló una fuente que conoce ese paño

Pero justo ahora que la ex ONCCA parecía recuperar cierto sendero y reaccionaba a la denuncias de “negreo” de la FAIM, llegó esta semana la noticia de que todos los operadores del sector agrícola que debían contar con una matrícula habilitante en el RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria), que dependía de Agricultura, pasarán ahora a depender directamente del SISA (Sistema de Información Simplificada Agrícola), que depende de la ex AFIP.

Obviamente que esta decisión habilitó nuevamente muchas dudas entre los técnicos de la DNNCA, que habían logrado convencer a las autoridades de lanzar una estrategia para poner en evidencia dónde se encuentra uno de los mayores bolsones de la molienda clandestina en el sector molinero.

Desde la DNCCA la hicieron simple, lo que demuestra que el Estado puede ejercer un buen nivel de control cuando los funcionarios de turno no son cómplices de quienes evaden. En esa dependencia comenzaron a revisar unas declaraciones juradas obligatorias para los molinos y otros operadores del sector granario -las llamadas C15P-, en las que declaran los subproductos derivados de su actividad industrial.

Como las denuncias de molienda en negro prevenían de la propia FAIM, se enfocaron en las plantas de molienda de trigo y rápidamente comenzaron a aparecer inconsistencias, en especial en las cantidades de harina y afrechillo (el principal subproducto de ese proceso industrial). Como es sabido que la relación de producción promedio al moler trigo aporta 75% de harina y 25% de afrechillo, resultaba sencillo empezar a sumar las declaraciones para cada periodo y compararlas con el dato anual de 2024.

“Los muchachos de la DNCCA empezaron a hacer cuentas durante las últimas inspecciones, basado en la información que ya traían de los cruces de declaraciones juradas, que son cuentas simples que debería hacer ARCA si realmente se interesara en la evasión fiscal del sector. Así empezaron a encontrar que en algunos molinos había relaciones de 20 a 80” comentaron las fuentes a Bichos de Campo.

En realidad, según el relato, las rendimientos industriales medidos en la relación harina/trigo mostraban curiosidades en muchas plantas. En algunos casos la relación fue del mencionado 80/20 (es decir, sobraba harina respecto del afrechillo obtenido) y en otros la relación era del 65/35%, favorable al subproducto de la molienda, lo que podría indicar que buena parte de la harina podía haber sido vendida en negro.

“Se trata de tomar un período de tiempo y sumar la producción que los molinos le declaran a ARCA. Por otro lado sumar la facturación de harina y afrechillo por separado para el mismo período y descubrir que la relación 75/25 no se da casi en ningún caso de los estudiados”, comentaron los estudiosos del tema.

Ahora todo pende de un hilo, porque no se sabe si en la ex AFIP, donde manda el ex secretario de Producción Juan Pazo, mantendrán esa misma metodología.

¿Qué se puede hacer con esta estrategia? ARCA podría desde el arranque intimar a los molinos que muestren este desajuste a tributar sobre la harina que deberían estar originando según la cantidad de afrechillo que facturan. La DNCCA, en tanto, debería (de hecho lo está haciendo) intimar a los molinos a que presenten la documentación que justifique los desacoples encontrados entre harina y afrechillo. Podría hasta suspender las matrículas preventivamente en los casos de aquellas plantas cuyos administradores no pudieran explicar ni corregir las situaciones constatadas.

-¿Cómo se llega a que las relaciones entre producto y subproducto sean tan dispares? ¿Por qué pasa esto?- preguntamos a nuestra fuente.

-La respuesta es simple: el mercado de la harina es más permeable a la informalidad que el del afrechillo, porque es más fácil vender harina en negro que ese subproducto. Se han detectado algunos casos de fasoneros truchos, que llevan a las plantas X cantidad de camiones de trigo, lo procesan y retiran en sus propias bolsas la harina. Esos despachos carecen de análisis técnicos y bromatológicos de los organismos sanitarios, todo trucho, sin contrato ni matrícula de RUCA como “usuarios de molienda”.

-Así se va la harina. ¿Pero qué pasa con el afrechillo?

-Esos usuarios pagan a la industria el servicio de molienda con el afrechillo que se origina de la producción. Otra situación verificada es que hay molinos reciben trigo que compran en negro, venden fácil la harina en DOS sin facturar (según la jerga del sector DOS es igual a “negro”), pero se ven obligados a blanquear cantidades de afrechillo que no se condicen con la molienda que finalmente declaran ante ARCA por registro sistémico, y a la Secretaría de Agricultura a través del CEMT (los controladores electrónicos de molienda) y las declaraciones juradas C15.