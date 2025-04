Las primeras emociones llegaron de la mano del torneo de mayores, tras disputarse en las instalaciones del Club Sarmiento de Victoria la primera fecha.

RESULTADOS

Masc. MADERO (27 – 42) UNER. Goleador: Joaquín Nicolás García 9 goles (UNER)

Masc. PARACAO (44 – 25) 25 DE MAYO. Goleador: Santiago Baloni 11 goles (CP)

Fem. DON BOSCO (40 – 30) 25 DE MAYO. Goleadora: Johana Noemi Pérez 10 goles (25 DM).

Masc. DON BOSCO (23 – 32) SUA. Goleador: Lautaro David Lecman 11 goles (DB)

Fem. SARMIENTO (45 – 24) PARACAO. Goleadora: Lourdes Valentina Ramírez 11 goles (CS)

LIBRE: SOCIEDAD UNIÓN ÁRABE (Fem).

PRÓXIMA FECHA

25 DE MAYO Vs MADERO - Caballeros

SUA Vs SARMIENTO - Damas

UNER Vs DON BOSCO - Caballeros

PARACAO Vs 25 DE MAYO - Damas

SUA Vs PARACAO - Caballeros

DON BOSCO – Libre (Damas)