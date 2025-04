Si el ferroviario ganaba quedaba solo arriba y ahora comparte el liderazgo con Salto Grande y Sarmiento, los tres con 10 puntos. Esto habla de la paridad que presenta esta divisional, como siempre ha ocurrido y que la disputa por el ascenso será hasta el final, a pesar de que falta muchísimo todavía dado que van 4 fechas y son 26.

El fin de semana, Salto Grande casi que no tuvo problemas en doblegar a Wanderer´s por 3 a 0 y mantener su lucha en la cima de la tabla. Sarmiento debió trabajar mucho ante San Martín de Calabacillas, a tal punto que recién pudo hacer el gol del triunfo a los 46 del segundo tiempo, por intermedio de López, y así cosechar tres puntos importantes para también ser un integrante más de la punta del campeonato.

Los Charrúas venció a Athletic por 2 a 0 y escaló buenas posiciones, hasta ser ahora escolta. Lo acompaña Juventud Unida, que también tenía la chance de quedar bien arriba, pero perdió ante Estudiantes 2 a 0 y resignó posiciones.

Justamente, al Verde ahora se le viene el gran clásico en la próxima fecha ante Ferrocarril, en uno de los partidos más destacados de esa jornada. El partido, claro, sirve de añoranza de lo que fueron grandísimos enfrentamientos en los 70 y 80, cuando ambos planteles tenían a los mejores jugadores de la ciudad, y brindaban espectáculos notables, aunque también algunos disturbios por la rivalidad que se creó entre ambos equipos. Hoy, ese clásico está un tanto devaluado y son otros tiempos. Ambos planteles están bien armados, pero sin duda que carecen de grandes figuras convocantes como otrora. Pero esperemos a ver qué nos depara una nueva edición.

RESULTADOS FECHA 4

Salto Grande 3 – Wanderer´s 0.

Estudiantes 2 – Juventud Unida 0.

San Martín 0 – Sarmiento 1.

Unión 1 – Monseñor Rosch 0.

Ancel 2 – Zorraquín 1.

Athletic 0 – Los Charrúas 2.

El Olimpo 1 – Ferrocarril 1.

Posiciones: Salto Grande, Ferrocarril y Sarmiento 10 puntos, Juventud Unida y Los Charrúas 9, Estudiantes 7, Unión 6, San Martín 5, Zorraquín, Rosch, Athletic y Ancel 3, El Olimpo 2, Wanderer´s 0.

FECHA 5

Los Charrúas vs. Salto Grande.

Ferrocarril vs. Estudiantes.

Wanderer´s vs. San Martín.

Juventud Unida vs. Sarmiento.

Ancel vs. Unión.

Rosch vs. Athletic.

Zorraquín vs. El Olimpo.