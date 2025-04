Además, en esta tercera fecha Libertad cosechó otro empate y otra vez en cero. Esta vez fue ante Comunicaciones. El Lobo ha convertido ocho goles en la primera fecha y en las dos siguientes no pudo convertir. Como contrapartida no tiene ningún gol en contra en el campeonato, siendo el único equipo con ese record. Fue este el único partido sin goles de la fecha.

En otro partido que pintaba un poco más parejo, a priori, La Bianca se despachó con una goleada 4 a 0 sobre Santa María que quedó en los puestos de abajo en la tabla. Para el Tricolor el triunfo significó ahora ser el único escolta del líder.

Otro partido con muchos goles fue el de Nebel y Victoria, que terminó con el triunfo de los de la ribera por 4 a 2. Constitución sorprendió a Colegiales asestándole un 3 a 0 y así subió un poco en la tabla, mientras que el pompeyano ahora comparte el penúltimo lugar.

En el partido restante, otro que sorprendió fue Real Concordia que le ganó a Alberdi 2 a 1 y también deja a los de La Criolla en el penúltimo lugar, aunque esto recién empieza.

La fecha volvió a tener un muy buen promedio de goles con partidos atractivos.

RESULTADOS FECHA 3

Comunicaciones 0 – Libertad 0.

Colegiales 0 – Constitución 3.

Santa María 0 – La Bianca 4.

Real Concordia 2 – Alberdi 1.

9 de Julio 2 – San Lorenzo 2.

Nebel 4 – Victoria 2.

Posiciones: 9 de Julio 7, La Bianca 6, Libertad, Nebel y San Lorenzo 5, Constitución y Real Concordia 4, Santa María 3, Alberdi, Comunicaciones y Colegiales 2, Victoria 1.

FECHA 4

Libertad vs. 9 de Julio.

Constitución vs. Nebel.

Colegiales vs. Comunicaciones.

La Bianca vs. Alberdi.

San Lorenzo vs. Santa María.

Victoria vs. Real Concordia.