La decisión de UEFA con el árbitro VAR que anuló el penal de Julián Álvarez en Champions League ante Real Madrid

Casi un mes después de la dolorosa y polémica eliminación del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League, el árbitro VAR que invalidó el penal ejecutado por Julián Álvarez, determinante para que Real Madrid ganara la serie, recibió de parte de UEFA lo que a primera vista parece un castigo.

Esto se evidenció en la ausencia de Tomasz Kwiatkowski, colegiado en cuestión, en el equipo arbitral que tendrá como principal a su compatriota Szymon Marciniak para impartir justicia en el duelo que Tottenham Hotspur y Eintracht Frankfurt disputarán este jueves, por la ida de los cuartos de final de la Europa League.

Que hubo represalia para Kwiatkowski se hace todavía más evidente si, como detalló el diario As, se tiene en cuenta que será la primera vez desde el Mundial de Qatar 2022 que el polaco no asistirá desde el VAR a Marciniak, a quien le designaron un equipo de trabajo diferente, siendo el español Alejandro Hernández quien quedará a cargo del rol de asistencia desde la cabina.

Sin embargo, hay quienes apuntan que la decisión de UEFA está más orientada a proteger al colegiado, sacándolo del foco de una polémica que todavía se mantiene caliente, que de castigarlo. La entidad ya había apoyado públicamente a su árbitro en un comunicado publicado al día siguiente del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Atlético y el Real Madrid.

“Qué casualidad que Kwiatkowski esté fuera de la ecuación cuando la solución normal para protegerlo hubiera sido darle el partido”, opinó en Radio Marca el analista arbitral Pavel Fernández, planteando esa duda entre si es protección o castigo la ausencia del polaco en su habitual equipo de trabajo para partidos internacionales.

La pericia que expuso a UEFA

A inicios de mes se presentó un informe producto de una pericia que concluyó que el video que prueba el doble toque de Julián Álvarez en la ejecución de su penal en la serie entre Atlético de Madrid y Real Madrid está adulterado.

“El vídeo que sale de una cámara no es el original. Que esté manipulado o no implica mala fe, entonces no podemos decir eso. Pero que no es el original de la cámara, sí. Obviamente está editado. Así lo decimos en el análisis en diferentes sitios”, declaró José Luis Rivas, contactado por la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid para la elaboración del informe.

“Comparamos el vídeo de la televisión con el que nos ofrece la Unión de Peñas y en uno vemos como la entropía es uniforme y en el otro está todo el rato subiendo y bajando, por lo que no viene del original de la cámara”, agregó en declaraciones a Cadena SER, afirmando que el video de la UEFA está editado.