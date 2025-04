Relataba Maciel a ByN sobre la realidad que esta viviendo Pamela Szyszko “es una mujer, que es profesional, trabajo en los tribunales, es psicóloga, madre de dos criaturas, (las que se ignora sus paraderos), la que lamentablemente tiene problemas de adiciones, drogas, yo soy ante escribano público su representante apoderado en algunas cosas”.

Relata Maciel la problemática de Pamela “ella cae en la adicción, (inducida por su expareja drogadicto) es ahí cuando la conocí la realidad de ella, conocí a sus dos hijos, muy chicos, es una chica como cualquier mama (de Concordia), que sufre el gravísimo problema de adicción a la droga. Lo que llama la atención es la forma en que la maltratan, entre otras cosas, le han quitado los hijos y no se sabe donde están. He acusado y denunciado (en Noviembre 2024) al Juzgado Nº 3, a todos los que representan ese Juzgado, porque ellos la declaran resquicio de la capacidad, le quitan todo lo que es poder de decisión lo que ella pueda hacer, con su propiedad, con su dinero, con su firma, con todo, no tiene personalidad para ejercer absolutamente nada”.

Respecto a la salud de Szyszko comento “ella está en tratamiento médico, medicada, yo hable con la directora del establecimiento que se encuentra en E. Peron y Los Viñedos, llegamos a un acuerdo para su internación. Me nombran a mí que la represente por toda la situación que representa y lo que vengo trabajando con ciertos jóvenes (adictos), yo tengo tres hijos míos con problemas de adicciones, o sea que yo padezco el tema de lo que es la adicción. Por eso me llama la atención lo que le han hecho a Pamela, el trato, que lisa y llanamente es restricción a la capacidad, es como matar a una persona en vida”

ByN quiso saber si con Pamela las autoridades responsables están haciendo esto que podemos llegar a pensar con las demás personas que padecen este flagelo de las adicciones y no son contenidas por amigos o familiares? Maciel expreso “esto sucede desde hace años con todos, de cómo actúa la Justicia, nadie se ocupa realmente en serio, hoy tenemos las cárceles llenas, y ni siquiera son perejiles, son “yuyitos”, porque si vamos a reventar todos los barrios de Concordia, por el problema del narco menudeo, estamos entrando en un grave problema social, porque la venta de la droga en los barrios es un problema social, porque una mama con 4/5 chicos que no tiene para darle de comer a sus hijos, recurre a vender 4/5 bolsitas y así va dándole de comer a sus hijos, es un problema social gravísimo que tenemos en la ciudad”

En cuanto al porque tanto mal trato a Pamela Szyszko, Maciel expreso “porque creo que hay intereses espurios, que se deben investigar, tengo todas las pruebas para poder acusar y se lo que estoy diciendo, no hablo por boca de ganso, tengo pruebas en como ellos armaron todo, el Juzgado Nº 3, el anterior juez y la actual jueza sabe plenamente la situación de Pamela”

ByN quiso saber dónde, en qué lugar se encuentran los hijos de Pamela Szyszko.. “Pamela está internada desde hace cinco meses, y se está recuperado, ella quiere ver a sus hijos, saber cómo están los reclama, ella necesita libertad. Lamentablemente siempre me trabaron me impidieron saber dónde se encuentran (los hijos e Pamela). La persona que siempre rescato es a la Dra. Iturburu legal de Pamela; ella nos permitió que representemos, a mí y a mi señora, ante lo que dice la Ley, alguien la tiene que representar, lo que no sabemos por qué el Juzgado Nº3 nos impide saber dónde están los chicos, ellos dicen que no estoy dentro de lo que dice el expediente, porque me lo niegan (al expediente) he tratado por todos lados este tema”

Continuo Maciel “el jueves la detuvieron sin dejar un escrito, un oficio porque tienen que hacerlo, en dicho informe decía que RAFAEL MACIEL debía estar restringido por 180 días el acercarse a Pamela, o sea que no puedo acercarme a Pamela, no me dieron el o los motivos de los porque no puedo acercarme, tampoco puedo acercarme a la madre, la Orden la emitió la Jueza del Juzgado Nº 3”

¿Se pregunta Rafael Maciel “porque todo esto? ¿Porque tapan todo? ¿Porque dos criaturitas están desaparecidas? ¿Que hay detrás de todo esto es la pegunta que yo me hago? Porque no es cuestión de que se las hayan dado en adopción supuestamente, porque a mi no me lo dijeron. También me llama la atención que ningún abogado se quiere hacer cargo, de asistirla a Pamela, talvez económicamente porque no tiene dinero; es lamentable, porque la Ley de Salud Mental prohíbe que una persona en esas condiciones tiene que estar detenida, ella estuvo casi dos meses detenida en la seccional segunda, en la Comisaria de la Mujer, estuvo casi cuatro meses en sala 8 del Hospital F Heras, cuando eso no debería haber ocurrido nunca, porque para eso la Ley dictamina lo especifico que es la enfermedad que tiene Pamela. Lo de esta chica va en contra de los Derechos Humanos, por eso acuso y denuncie al Juzgado Nº3”

Agrego Maciel “Los pobres de Concordia están totalmente desamparados por parte de la Justicia, la policía es usada por el Juzgado Nº 3 impunemente, esto que está pasando con Pamela, la sociedad, la policía, el Juzgado Nº 3 es para una verdadera serie de NEFLIX televisiva. No tienes a donde recurrir, uno golpea todas las puertas y ya no sabe a dónde golpear para que atiendan este y otros muchos casos similares, a nadie le importa un carajo”

