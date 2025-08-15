Vialidad: rechazan nulidades y conceden recurso de Casación por decomiso millonario a Cristina Fernández de Kirchner

. La medida afecta a la expresidenta y a los demás condenados, y se produce tras la tasación que elevó la cifra a casi $685.000 millones.



La decisión, firmada por los jueces Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Fabián Basso, deja en claro que, aunque la sentencia condenatoria ya fue confirmada por la Corte Suprema, la apelación es procedente en la etapa de ejecución. Sin embargo, no tendrá efecto suspensivo, por lo que el proceso para ejecutar el decomiso continuará mientras la Cámara Federal de Casación Penal analiza el planteo.

El fallo se enmarca en la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner, por considerarla responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Junto con la pena, el tribunal había ordenado el decomiso de los bienes vinculados a los delitos, estimados originalmente en $84.835 millones.

El nuevo cálculo, realizado por el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualizó esa suma a $684.990.350.139,86, considerando variaciones económicas y de mercado desde la sentencia original. La defensa de la exmandataria sostiene que esta actualización vulnera derechos y cuestiona su legalidad, mientras que el tribunal ratifica la validez de la medida como parte de la ejecución de la condena.



La causa “Vialidad” se ha convertido en uno de los expedientes judiciales más relevantes de la última década en Argentina, tanto por la magnitud económica del perjuicio denunciado como por su impacto político. El próximo paso estará en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá resolver si mantiene o revoca la decisión del Tribunal Oral Federal 2 sobre el decomiso millonario.