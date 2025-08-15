Vialidad: rechazan nulidades y conceden recurso de Casación por decomiso millonario a Cristina Fernández de Kirchner
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 rechazó este jueves las nulidades solicitadas por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y concedió un recurso de Casación para impugnar la resolución que actualizó el monto del decomiso impuesto en la condena por la causa “Vialidad”Policiales15/08/2025pregonando
. La medida afecta a la expresidenta y a los demás condenados, y se produce tras la tasación que elevó la cifra a casi $685.000 millones.
La decisión, firmada por los jueces Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Fabián Basso, deja en claro que, aunque la sentencia condenatoria ya fue confirmada por la Corte Suprema, la apelación es procedente en la etapa de ejecución. Sin embargo, no tendrá efecto suspensivo, por lo que el proceso para ejecutar el decomiso continuará mientras la Cámara Federal de Casación Penal analiza el planteo.
El fallo se enmarca en la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner, por considerarla responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Junto con la pena, el tribunal había ordenado el decomiso de los bienes vinculados a los delitos, estimados originalmente en $84.835 millones.
El nuevo cálculo, realizado por el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualizó esa suma a $684.990.350.139,86, considerando variaciones económicas y de mercado desde la sentencia original. La defensa de la exmandataria sostiene que esta actualización vulnera derechos y cuestiona su legalidad, mientras que el tribunal ratifica la validez de la medida como parte de la ejecución de la condena.
La causa “Vialidad” se ha convertido en uno de los expedientes judiciales más relevantes de la última década en Argentina, tanto por la magnitud económica del perjuicio denunciado como por su impacto político. El próximo paso estará en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá resolver si mantiene o revoca la decisión del Tribunal Oral Federal 2 sobre el decomiso millonario.
ANSES septiembre 2025: cuánto aumentan jubilados, AUH y SUAF
Imputaron a Javier Milei, Lilia Lemoine, el Gordo Dan y otros referentes libertarios por amenazas de muerte contra Julia Mengolini
Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, imputó al presidente Javier Milei y a un conjunto de funcionarios libertarios este jueves 14 de agosto por amenazar a la conductora y periodista Julia Mengolini, en la causa que la expanelista de C5N le inició al Presidente por “amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”.
El 23 y 24 de octubre será inhábil judicial en el fuero Laboral
El Superior Tribunal de Justicia dispuso declarar de “interés judicial” el “IX Congreso de Derecho del Trabajo de Entre Ríos” . Ante el pedido del Colegio de la Abogacía resolvió declarar inhábil judicial para el fuero del Trabajo, los días 23 y 24 de octubre de 2025, con el objetivo de facilitar la concurrencia de quienes participen del encuentro.
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.
Aspectos prácticos de la persecución penal de personas jurídicas
El próximo 21 de agosto a las 17, el abogado especialista en Derecho Penal, director de Crimint y becario de la Fundación Alexander von Humboldt; el Servicio Alemán de Intercambio Académico; la Sociedad Max Planck; y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España, Juan Pablo Montiel, dictará un webinar sobre los aspectos prácticos de la persecución penal de personas jurídicas.
Expresidenta Fernández y 8 condenados por corrupción deben pagar 500 millones de dólares en 10 días
BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández (2009-2015) y otras ocho personas condenadas por licitaciones irregulares de obras públicas durante la gestión de la dirigente peronista deberán abonar en conjunto en un plazo de 10 días más de 500 millones de dólares por el perjuicio al Estado.
Condenados a cuatro años de cárcel los dos hombres que talaron un árbol en el muro de Adriano
A Daniel Graham, 39 años, y Adam Carruthers, de 32, se les atribuye “daños criminales” que provocaron, con una motosierra, el desplome del arce de 300 años en Sycamore Gap
Los trolls libertarios, denunciados por amenazas contra el Congreso
La senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, presentó ayer una denuncia por "amenazas" e "intimidación pública", como había anticipado en plena sesión de la Cámara alta, por las publicaciones realizadas desde las redes sociales en cuentas asociadas a militantes libertarios contra el Congreso.
Espías sin comando: una interna histórica amenaza con reconfigurar el poder dentro de la SIDE
La pulseada entre los sectores que controlan la inteligencia en la Argentina parece haberse desbordado y encontró una caja de resonancia en el Congreso. ¿Quién responde a quién en un organismo partido entre viejas lealtades, operadores encubiertos y nuevos financistas?
Nuevos en la ganadería, crecen exportando
Proyectaron de cero la actividad para aprovechar los bajos del campo agrícola y se enfocaron en cortes de calidad con alto nivel de marmoleo, mediante acuerdos con productores de terneros. “Aprendimos a exportar hace tres años y hoy no damos abasto con los pedidos”, afirman desde Barlovento.
EL CHAMAMÉ SIN LETRA...
Una cosa que me llamaba la atención desde muy niño, eran los títulos de aquellas obras musicales; folclóricas en su mayoría, sobre todo del chamamé en sus distintos estilos.
CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Martínez Ballesteros Jorge Ignacio, propietario del inmueble ubicado en calle Pública sin N°, Cuenta Municipal N°3786/9 y/o responsable, por trámites de su interés.
El Concejo Deliberante aprueba el nuevo EMCONTUR y una intensa agenda de interés cultural y educativo
En la 19ª Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante de Concordia, presidido por la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza y la presencia de los trece concejales, aprobó una serie de proyectos.
CODESAL y San Salvador afianzan lazos a través de la firma de un convenio
La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, y la Municipalidad de San Salvador rubricaron un convenio de colaboración mutua que tiene como objetivo desarrollar acciones conjuntas para promover el turismo, la recreación, el esparcimiento y la cultura.