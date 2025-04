Tal como estaba programada, la velada boxística, se disputaron las siete peleas brindando un espectáculo maravilloso para todos los presentes. Durante el desarrollo de los combates se pudo observar el excelente estado de preparación de los diferentes amantes de los guantes de box.

El gimnasio estuvo colmado de espectadores, “ByN” observo mucha juventud, muchas mujeres, destacados ex y actuales boxeadores, como el ex campeón Argentino Ramon Horacio «NICO» Albers, a Leandro “MUSCULITO” Blanc, a los responsables de los gimnasios de box de Concordia que le dan contención a muchos jóvenes, pocos políticos, a los radicales “Ratón” Sosa y al intendente Francisco Azcue, por la UCR; Augusto “Choclo” Alasino, Alejandro “Loquillo” Balher, del PJ; y nadie más ¿será que el “frio político” los tiene mal por eso no aparecen algunos ex candidatos? ¿O tienen miedito que algún ofendido por las falsas promesas y los males ejemplos le recriminen?

Pero, las presencias y las ausencias, no aportaron a favor ni en contra, de las brillantes peleas llevadas a cabo en el cuadrilátero de las cuerdas.

Si vivaron intensamente cada una de las siguientes peleas:

1) Benjamín Pedrozo GPP a Gonzalo Prete

2) Sebastián Regule GPP a Kevin Izaguirre

3) Dana Ermocid GGPP a Cristal Romero (Colon)

4) Yamil Camacho GPP a Emanuel Vasallo

5) Peguen Cettour (Colon) GPP a Gustavo Vilches

6) Daniel Almada GPP a Brian Pais

7) Yanina Lescano GPP a Marisa Portillo (Rosario)

Sin dudas que la pelea más esperada era la de “La Panterita” Yanina Lescano, que demostró una vez más su impresionante concentración para cada combate, párrafo parte el cariño su de padre y manager, que la acompaña en su rincón dándoles las instrucciones. Destacamos también la impresionante fortaleza y superación que muestra Yanina en cada combate pelea, dejando su impronta como dueña del ring y el respeto de sus contrincantes.

Tambien es de destacar que Marisa Portillo de la cidudad e Rosario fuen una aguerrida peleadora que aguanto firmemente los embate de Yanina, demostrando su buen estado fisico y su tecnica como boxeadora.

Fuente: ByN Fotos bYn