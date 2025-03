Santiago Jacquet “el pecan es considerado un súper alimento, por la cualidad vitamínica y nutricional”

También esta empresa es productora de nuez pecan, ubicada en Mercedes Pcia. de Bs As, con una plantación que sobrepasa los 20 años, desde el 2004, con una plantación de 14 Has. Y una planta de proceso donde toda la cosecha que realizan la procesan dentro del campo y la elaboran en diferentes subproductos a base de la nuez pecan.

Comentaba Santiago, Técnico Asesor, que “También exportamos, el 50 % y el 50 % se la reserva para el mercado interno”

Con respecto a la importancia de consumir le nuez pecan y los productos elaborados que existen para ser consumidos por la población Jacquet afirmo “en algunos lugares, algunos países donde tiene más relevancia el pecan es considerado un súper alimento, por la cualidad vitamínica nutricional que tiene, es principalmente fuente de Omega 3 y 6 y de los productos secos con mayor contenido Omega 6, en torno al 33 % , es un polisaturado que ayuda a reducir el colesterol; la presión; con mucho contenido de vitamina E, como antioxidante natural; son cualidades que hay que aprovechar y de a poco se va insertando en lo que es el mercado interno aquí en la Argentina y de a poco se está dando a conocer y cada vez más se están conociendo las propiedades que tiene”

Con respecto al aceite de Nuez Pecan comento Jacquet a ByN “se obtiene con prensado en frio, de la nuez propiamente dicha, en ese prensado en frio se extrae el aceite con un rendimiento del nivel aproximado al 40% ; las nueces que se prensan tienen un entorno del 70% de aceite es decir que no se extrae la totalidad, justamente porque es un prensado en frio, un prensado natural donde no se eleva la temperatura y no se pierden ni propiedades ni el sabor. Luego ese aceite se decanta en forma natural y se envasa artesanalmente en diferentes envases de medio lts. y de cuarto. Con la parte seca qu7e queda de ese prensado, esa torta, se pulveriza y se lleva a una consistencia de harina, que se presenta en dos granulometrías.

Continuo el técnico asesor “En cuanto a los usos se la puede comparar con la harina de almendra, lo que permite hacer panificados, pastelería y demás. Lo bueno es que es semi desgrasada, tiene una vida útil mayor porque tiene menor contenido de grasas”

En cuanto a las clasificaciones de la nuez sostuvo “se la puede clasificar en nuez pelada y nuez con cascara, son las dos presentaciones más comunes y también en base a la nuez pelada nosotros elaboramos distintos snacks saborizados como pueden ser garrapiñadas, bañadas en chocolates, saladas con apio y orégano, que se suman a nuestro catálogo de productos y la última incorporación a nuestro catálogo es la línea de cosmética; que justamente tiene como base el aceite de nuez pecan, en este caso tenemos un revitalizante facial; contorno de ojos y una crema con cannabis que es nuestro último lanzamiento en conjunto con la crema que es para dolores articulares cicatrices y dolores musculares.”

Por último, Sebastián Jacquet dejo una importante invitación para el sábado 3 de mayo (2025), para la Segunda Jornada Técnica exclusiva para todos los que estén interesados en el cultivo de pecan, en Suipacha Buenos Aires”

