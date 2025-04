En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, extrema las medidas de seguridad para brindar la mayor protección posible de todos los entrerrianos.

26/03/2025 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 18:00 hs, mientras personal policial de esta dependencia realizaba control vehicular frente a la misma, en el carril NORTE/SUR, de ingreso a la Provincia, proceden a detener la marcha de un vehículo Marca NISSAN Modelo VERSA SENSE AT PURE DRIVE F2, color gris, el cual circulaba desde REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL hacia la Provincia de BUENOS AIRES, conducido por un masculino de 46 años de edad, domiciliado en Provincia de Bs. As. Una vez controlada la documentación y el dominio del vehículo a través del sistema de interconsultas MIMINSEG Y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VIGENTE DE FECHA 24/02/2025 solicitado por "JUZGADO COMERCIAL N° 2 DE CABA. Es por ello que se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí, quien dispuso el formal secuestro del vehículo, como así también la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos continuando la causa en trámite en sede judicial.

28/03/2025 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 20:00 horas, personal policial de esta dependencia mientras realiza control vehicular frente a la misma, en el carril NORTE-SUR, de ingreso a la provincia, proceden a detener la marcha de un camión, tipo tractor, marca Scania, modelo 10 - T112H 4x2S54/91, con Semiremolque marca Hermann, modelo A.BV.3E.23, conducido por un masculino de 35 años de edad, oriundo de Bella Vista (Corrientes). Una vez controlada la documentación y los dominios a través de los sistemas informáticos Policiales SIFCOP y MINISEG, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VIGENTE DE FECHA 30/08/1998, solicitado por el Juzgado de Competencia Múltiples de la ciudad de Las Varillas, Pcia. de Córdoba. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí quien dispuso el formal secuestro del rodado, como así también la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos, continuando la causa en trámite a través de la justicia.

29/03/2025 – Puesto de Control Vial San Jaime de la Frontera (Procedimiento de Constatación de Garrapatas): En la fecha, siendo las 00:05 hs., se detiene la marcha de (03) Camiones: (01) Volvo, con semirremolque, conducido por un masculino mayor de edad, domiciliado en la Provincia de Chaco; (01) Un Scania, con semirremolque, conducido por un masculino mayor de edad, también domiciliado en la Provincia de Chaco y (01) Un Mercedes Axor, con semirremolque, conducido por un masculino mayor de edad domiciliado en provincia de Buenos Aires. Los cuales transportaban una totalidad de 295 vacunos desde la localidad de Concepción, provincia de Corrientes con destino a Buenos Aires (Invernada), detectando el personal la presencia de Parásitos Externos vivos, procediendo el personal de F.U.C.O.F.A. y SENASA a labrar actas de estilos de conformidad a lo normado por Ley 12.566, Dec. Reglamentario 7623/54 Art. 1,2,11 y 53 y Resoluciones de SENASA vigentes. Por lo que se dispuso su regreso al lugar de origen.

29/03/2025 – Puesto de Control Vial San Jaime de la Frontera (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 11 hs. procede se controla y verifica en la Base de Datos Policiales que un vehículo marca Peugeot, modelo 307 Xs Premium – conducido por una persona mayor de edad, tenía un Pedido de secuestro Activo de fecha 21/02/2017. solicitado por el Juzg. Nac. en lo Criminal de Instrucción N°44 CABA, S/ROBO DE AUTOMOTOR EN LA VÍA PÚBLICA. Se informó a la Unidad Fiscal de Chajarí, quien dispuso el correspondiente Secuestro del rodado y la identificación del conductor. Se procedió con Secuestro y sin Detenidos.

29/03/2025 - Puesto de Control Vial Brazo Largo (Secuestro Vehículo): En la fecha, siendo las 23:30 hs. personal policial, proceden al SECUESTRO de una Pick Up marca VOLKSWAGEN, modelo AMAROK, constatando que este rodado presenta en la Base de Datos Policiales un Pedido de Secuestro Vigente de fecha 20/03/2025 requerido por la UFI N°39 Delitos Económicos causa S/D Estafa Genérica de la provincia de Mendoza. Interiorizada de la situación la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, se dispuso el correspondiente Secuestro e identificación de su conductor. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos.

29/03/2025 - Puesto de Control Vial Federal (Secuestro Moto-vehículo): En la fecha, siendo las 09:30 horas, mientras personal perteneciente a esta dependencia se encontraba realizando operativo de identificación de vehículos y personas, se controla un moto-vehículo marca Brava, modelo Daystar, la cual, era conducida por un masculino de 30 años de edad, domiciliado Federal, quien circulaba en sentido descendente. Al verificar la documentación del rodado y las condiciones del mismo, se pudo advertir a simple vista una adulteración sobre el cuadro del rodado, dando intervención al Verificador Automotor quien confirmó la anomalía. Es por ello, que me comunico con la Fiscal en turno de Federal, quien ordena el formal secuestro del vehículo por Sup. Inf. al Art. 289 inc. 3 del C.P.A y la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y Sin Detenciones.

30/03/2025 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 23:50hs. mientras personal de esta dependencia se encontraba realizando control vehicular frente a la misma, en el carril NORTE-SUR de ingreso a la provincia, se procede a detener la marcha de un vehículo marca VOLKSWAGEN, modelo AMAROK 2.0, conducido por un masculino de 36 años de edad, domiciliado en la Localidad de Candelarias, Misiones. En la caja de utilitario se transportaba un moto-vehículo marca YAMAHA, modelo FZ-S FI V3.0, desde Misiones, hacia la provincia de Buenos Aires. Una vez controlada la documentación y el dominio del moto-vehículo a través de los Sistemas MIMINSEG Y SIFCOP, surge como novedad un pedido de secuestro vehicular vigente de fecha 18/06/2024, solicitado por el JUZGADO DE PAZ CANDELARIA MNES. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí quien dispuso el formal secuestro del moto vehículo, como así también la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos, continuando la causa judicial en trámite.

30/03/2025 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 20:00hs. mientras personal de esta dependencia se encontraba realizando control vehicular frente a la misma, en el carril NORTE-SUR de ingreso a la provincia, se procede a detener la marcha de un vehículo marca TOYOTA, modelo SW4 4X4 SRX 2.8, el cual era conducido por un masculino de 32 años de edad, domiciliado en Mercedes - Provincia de Corrientes, no siendo titular del mismo, dicho rodado circulaba desde Corrientes, hacia la provincia de Buenos Aires. Una vez controlada la documentación y el dominio del vehículo en el Sistema de interconsulta MIMINSEG Y SIFCOP, surge como novedad un pedido de secuestro vehicular vigente de fecha 12/12/2024, S/D S/ROBO A MANO ARMADA, solicitado por la Policía de la Provincia de Chaco, Fiscalía Interviniente EQUIPO FISCAL N°14. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí, quien dispuso el formal secuestro del rodado cómo así también la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos. Continuando la causa Judicial en trámite.

30/03/2025 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 15:00hs. mientras personal de esta dependencia se encontraba realizando control vehicular frente a la misma, en el carril NORTE-SUR de ingreso a la provincia, se procede a detener la marcha de un vehículo marca TOYOTA, modelo ETIOS XS 1.5, el cual era conducido por un masculino de 53 años de edad, domiciliado en C.A.B.A, Provincia de Buenos Aires, siendo titular del mismo, dicho rodado circulaba desde Corrientes, hacia su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Una vez controlada la documentación y el dominio en el Sistema de interconsulta MIMINSEG Y SIFCOP, surge como novedad un pedido de secuestro vehicular vigente de fecha 27/02/2025, Fiscalía Interviniente UFIYJ 5 LA MATANZA, caratulado S/ ROBO AGRAVADO (USO DE ARMA). Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí quien dispuso el formal secuestro del rodado, como así también la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos, continuando la causa judicial en trámite.

30/03/2025 – Puesto de Control Vial Túnel (Pedido de Captura Vigente): En la fecha, siendo las 19:10 horas, momento en el cual personal a mi cargo se encontraba realizando operativo de control de vehículos y de personas en tránsito, se procede al control de un vehículo marca Volkswagen, modelo Golf, el cual ingresaba a la provincia. A raíz de esto, el funcionario actuante solicita la documentación personal y del rodado al conductor y se verifica en la Base de Datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) donde surge como novedad que el masculino tenía un PEDIDO DE CAPTURA VIGENTE/DETENCIÓN, a requerimiento del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Paraná. Es por este motivo que a la brevedad entablamos comunicación con la mencionada entidad judicial quien dispuso que dicho masculino sea puesto a disposición del Juzgado requirente y luego puesto en libertad.

30/03/2025 – Puesto de Control Vial Túnel (Procedimiento de Resolución SENASA - Control y Erradicación de Garrapatas): En la fecha, siendo las 17:00 hs. se detiene la marcha de un camión- jaula transportando hacienda que ingresaba a la Provincia, tratándose de un camión marca Mercedes Benz modelo L1526/48 con acoplado FH, conducido por un masculino mayor de edad, domiciliado en la Provincia de Santa Fe. Ahora bien, se realiza contralor de la DTE de SENASA y formulario FIDHA de Inspección para despacho de hacienda, dejando constancia que transporta 70 Bovinos, y, posterior al controlar el interior de la jaula se constata la presencia de garrapatas, por lo que inmediatamente se da intervención a personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, al Médico Veterinario de la Policía, quién procede a realizar Acta de Constatación F.U.C.O.F.A. También se hizo presente personal de SENASA labrando Acta de Constatación de Infracción por Resolución SENASA en materia de control y erradicación de Garrapatas Bovinas. Que una vez realizada dicha labor, se le ordenó al transportista regresar al origen.

30/03/2025 – Puesto de Control Vial Gualeguay (Procedimiento por Infracción a la Ley Provincial de Pesca N°4892): En la fecha, siendo las 23:30 hs. y en circunstancias de un operativo conjunto con personal de la Brigada Gualeguay; se controla un vehículo marca MERCEDES BENZ, modelo SPRINTER 316, por Ruta Nacional 12, Km 225, en sentido hacia Buenos Aires, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de Lomas de Zamora - Buenos Aires; quién transportaba en tres (03) conservadoras conteniendo en su totalidad 44 piezas de pescado, siendo las mismas 04 Sábalos, 03 Bogas, 13 Dorados, 14 Tarariras y 10 Bagres amarillos. Ante esto se da intervención al personal de Brigada Gualeguay, quienes realizan el Acta de Infracción correspondiente a la Ley Provincial de Pesca N° 4892, ya que las piezas no contaban con las medidas mínimas permitidas y se transportaban sin las medidas de conservación adecuadas.

30/03/2025 - Puesto de Control Vial Nogoyá (Procedimiento por Ley Provincial de Caza N° 4841): Estando el personal realizando control en ruta, controlan una Pick Up marca Chevrolet, modelo S-10, en la cual se conducía un masculino mayor de edad, domiciliado en la provincia de Santa Fe, constatando que transportaba en el interior del rodado (caja de carga) 04 canes raza Galgo y algunas piezas derivadas de la actividad de caza furtiva sin ningún tipo de autorización. Seguidamente se dio intervención al personal de la DGDPDR Brigada Nogoyá, quienes efectuaron actuaciones correspondientes por Infracción a Ley Provincial de Caza N° 4841.

30/03/2025 - Puesto de Control Vial Paso Telégrafo (Secuestro Automotor): En la fecha siendo las 01:00 hs. el personal controla un vehículo Fiat Fiorino Fire, conducido por un masculino mayor de edad, domiciliado en Goya (Corrientes), que transitaba sentido sur norte desde ciudad de Crespo (E.R.) a su domicilio en la localidad de Goya. Una vez controlada la documentación vehicular, se constata que la numeración de motor no corresponde a lo plasmado en cédula vehicular presentada, y la numeración de chasis no se encuentra legible, por lo que se informa de la situación a la Unidad Fiscal de La Paz, quién dispone el secuestro preventivo del vehículo para establecer real procedencia y propiedad y la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestro y sin Detenidos, continuando la causa en trámite en sede judicial.

Además, se realizaron controles de alcoholemia ininterrumpidos en toda la provincia, dando como resultado general entre todos los puestos camineros un total de 3.842 controles, de los cuales (22) veintidós, resultaron POSITIVOS para la prueba de ALCOHLEMIA. Debiendo recordar que en la Provincia de Entre Ríos rige el concepto de “Tolerancia Cero” según la Ley Provincial N° 10.460 “Alcoholemia Cero” en todo el territorio provincial con el objeto de disminuir el número de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

Nos resulta importante resaltar que en términos preventivos y de control permanente, en lo que va de este año 2025, la DGPSV de la Policía de Entre Ríos, lleva un total de 158 (Ciento cincuenta y ocho) vehículos secuestrados por diversas causas, tales como Pedidos de secuestro vigentes, dominios y/o documentación apócrifa, adulteración de numeración de Motor y/o chasis. Un total de 11 (diez) armas de fuego secuestradas y 32 (treinta y dos) detenidos.

Desde el día viernes 28/03/25 hasta el 30/03/25, se registraron desde los distintos puntos de la provincia, un ingreso estimado de 29.880 vehículos y un egreso de 26.290 vehículos.

Fdo. Comisario Passarello, Diego Iván

Prensa – DGPSV

Dirección General de Prevención y Seguridad Vial