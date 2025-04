Pero es lamentable, en este país “ARYENTAIN”, que el pueblo siga teniendo dirigentes MULTIMILLONARIOS y UN PUEBLO cada vez más pobre, llegando muy cerca de la miseria.

Según los insensibles de turno dicen que la pobreza descendió. ¿Será que descendió porque se han muerto muchos jubilados, indigentes y pobres?

Como miden la pobreza? Si muchísimos jubilados cobran menos de 500 mil pesos y con eso no llegan ni al día diez. Ni hablar de la quita de medicamentos, los que son cada vez más caros. Inaccesibles para muchos.

Hoy se nos burlan nuevamente en la cara, los gobernantes de turno, ayer eran los seudos defensores el pueblo pobre, los mal llamados defensores de la JUSTICIA SOCIAL y de LOS DERECHOS HUMANOS.

Como si los de ayer y los de hoy no llegaran nunca a VIEJOS MEONES. Si los de ayer y los de hoy son iguales a la hora de pensar en los jubilados/pensionados, mejor dicho, no piensan, no le importa a nadie, es más molestan.

QUE LEJOS QUEDARON JUAN DOMINGO PERON Y MARIA EVA DUARTE, donde los únicos privilegiados eran los niños y los ancianos.

Los dos, los de antes y los de ahora, se timbearon la guita del ANSES, haciendo también que las Cajas de Jubilaciones Provinciales estén vaciadas, superpobladas de gente que nunca aporto; ahhhhhhhh pero eran compañeros/amigotes o ricachones, con la guita de los impuestos o coimas, a los que tenían que darles las gracias por los servicios NO prestados.

¿Y en que quedó aquello de que Dios y La Patria lo Demanden?

Hoy vemos, como caraduras, que se enriquecieron burdamente, teniendo testaferros, apelan los juicios y dicen ser víctimas, perseguidos políticos; pero a la hora de la verdad nunca defendieron a nadie; mucho menos a los jubilados/pensionados (que han aportado de sus salarios toda la vida), cobrando (los perseguidos políticos), en algunos casos, desarraigo en sus jubilaciones/pensiones. Pero no se entiende por qué cobran si al final no se sabe dónde viven, a que pueblo/provincia representan y han sido candidatos lejos de los lugares/mansiones que dicen vivir.

Señores, de ayer y de hoy, el pueblo está cansado de tantas mentiras, mal trato y que se les burlen en la cara. Se está muy cerca que este pueblo haga tronar el escarmiento, a los de ayer y a los de hoy, que son iguales, pero con distinto perfume.

Tambien es hora, que los dirigentes gremiales, hagan algo por lo jubilados y pensionados que aportaron a sus gremios,

estando hoy desamparados por ustedes que también llegaran a viejos, algunos, otros tendrán buen pasar económico, calentitos en invierno y frescos en verano.