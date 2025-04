En referencia al crecimiento de la producción de nuez pecan en nuestro país Pellichero le expresaba a ByN “esto es una actividad que comenzó a desarrollarse allá por los años 2006/2007. Cuando yo comencé con el vivero en el 2004, en que realicé un convenio con el “INTA Pro Pecan” para producir plantas pecan, y de ahí fue en crecimiento, en la zona de Concordia, que hoy debe haber unas 1800/2000 Has., las cuales van en progreso, siempre sigue habiendo inversiones, no tan grandes, pero, con productores que tienen 20 Has., 15 has., de todo, va en crecimiento en todo el país”. Al referirse a Concordia comento “es una zona de la que más productores tiene, porque (pecan) hay en todo el país. En Entre Ríos, Paraná Campaña, en el sur de la provincia en Gualeguaychú, C. del Uruguay. Sigue habiendo inversores que quieren llevar adelante unos proyectos para realizar aquí unas 200/300 has. –continuo- Lo vi y comenté allá por el 2007 esto demora de 10/12 a 15 años cuando el árbol comienza a tener buena producción y ahí comienza la rentabilidad; como cualquier actividad esto va adquiriendo rentabilidad poco a poco, es una producción que a partir del octavo año es donde el productor comienza a tener una moneda en el bolsillo. Hasta ahí es todo poner, cuidar el árbol, en el crecimiento, que no es barato, tampoco es una fortuna. Hay inversores dispuestos a realizar inversiones y esperar su tiempo.” Comento Pellichero sobre la salud del árbol de Pecan “hasta el día de hoy el pecan no tiene transmisión de infecciones, eso no existe. Existe una plaga pero que tiene control, es un bichito, conocido como bicho taladro, que entra en los árboles; entra agujereando causando la muerte de gajos, ramas, come la corteza por dentro. El insecto ha aparecido, pero muy leve, poco, que se lo puede controlar, hay productos específicos para controlarlo”.

Agrego “El pecan no se enferma como otras especies, como el citrus. El pecan no tiene reglamentaciones a cielo abierto; hoy estamos incursionando para producir bajo cubierta, en invernáculo, pero no porque haya una reglamentación, no hay peste o enfermedad que le sea contagiosa o peligrosa, tiene sus problemáticas, pero nada que ver como con el citrus. Es otra actividad totalmente distinta, el pecan comienza a producir a los 8/9 años y el citrus a los 4/5 años está produciendo bien prácticamente.” Párrafo aparte lo tubo “BETO” al mencionar al VIVIVERO SANTA MARIA “gracias a Dios muy bien, porque tenemos una trayectoria, una clientela de más de 75 años, desde mi abuelo, mi padre, ahora yo estoy algo veterano, con mis hijos y mi yerno, venimos bien, trabajando bien haciendo las cosas bien, mantenemos nuestros clientes, no nos podemos quejar”.

Por ultimo Pellichero dejo un mensaje para los jóvenes “veo que la gente joven es la que tiene que apostar a esto. Veo mucha gente joven que está apostando al pecan, que se está interiorizando, en la problemática de plagas, en variedades nuevas, en la rentabilidad de las plantaciones, como se cosecha, como se exporta, como se cuidan las plantas; es una actividad que tiene sus cosas también, no es decir planta pecan y ya está, hay que cuidarla como cualquier otra cosa. Hay mucha gente joven que esta con ganas de hacer inversiones; es gente que los padres tienen sus inversiones hechas y los hijos también están viendo como una actividad con futuro para ellos”.

FUENTE: ByN Fotos bYn