Ahora, renuevan energías para continuar las inversiones en marcha, con proyecciones de crecimiento sostenido y nuevos puestos de trabajo. Por Nahuel Amore

Los teléfonos celulares sonaron casi al mismo tiempo y los rostros cambiaron por completo. Tras dos años de mala cara y reclamos permanentes por todas las vías institucionales, este lunes 17 de marzo llegó la confirmación oficial de que la Administración General de Aduanas de China levantó la prohibición de importar productos avícolas y derivados provenientes de la Argentina, cuyas puertas se habían cerrado en febrero de 2023 por la Influenza Aviar.

Para los actores de toda esta cadena de valor del país, y en particular de Entre Ríos, se trata de “la noticia más importante del año”. Más de uno debió descorchar para celebrarlo. Y no es para menos. La demanda de China llegó a representar más del 40% del volumen exportado por el complejo avícola. El mejor año fue 2019, antes de la pandemia, con 212 millones de dólares sobre un total de 451 millones de dólares anuales.

Los empresarios ya iban olfateando la reapertura, pero aguardaban expectantes la respectiva resolución. El estatus sanitario se había recuperado con estrictas medidas de bioseguridad, que les permitió entre 2023 y 2024 reabrir otros mercados, pero faltaba el cliente más importante. Tras la confirmación de la novedad, los ánimos cambiaron y de inmediato se reunieron el martes en el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), para avanzar ahora con el registro de los establecimientos por parte del Senasa y los últimos trámites.

Según estimaciones del sector en base a datos oficiales, desde el cierre de exportaciones en febrero de 2023 hasta la actualidad, el país perdió entre 350 y 400 millones de dólares en concepto de las ventas históricas del complejo avícola al Gigente Asiático. Por ello, destacan que a partir de la reapertura será un aliciente y un estímulo, no sólo por la generación de divisas, sino también para retomar proyectos de inversión pendientes y sostener el ritmo de crecimiento que acumulan desde hace más de 20 años.

El golpe de 2023 fue duro. Antes del cierre, en 2022, el sector había exportado por un valor de 422 millones de dólares, de los cuales 172 millones eran solamente de China. Al año siguiente en total el país vendió en su conjunto por 215 millones de dólares, es decir, 207 millones menos de un año a otro, lo cual impactó de lleno en todas las proyecciones y, al mismo tiempo, en el ánimo de los empresarios y el resto de quienes conforman la extensa cadena de proveedores.



Exportaciones del complejo avícola en Argentina:

2019: U$S 451 millones (China: U$S 212 millones)

2020: U$S 332 millones (China: U$S 150 millones)

2021: U$S 340 millones (China: U$S 142 millones)

2022: U$S 422 millones (China: U$S 172 millones)

2023: U$S 215 millones (China: U$S 43 millones enero/febrero)

2024: U$S 260 millones (China: sin envíos)

Joaquín De Grazia, Granja Tres Arroyos



El principal jugador en la industria avícola del país es Granja Tres Arroyos, que produce más de 700.000 pollos por día y emplea a más de 6.500 trabajadores entre Argentina y Uruguay. De hecho, la firma, que cuenta con establecimientos en Entre Ríos destinados a faena y otros eslabones de la cadena productiva, había presentado el año pasado un procedimiento preventivo de crisis, cuya problemática se agravó desde la gripe aviar y particularmente el cierre de China.

Joaquín De Grazia, presidente del directorio, fue parte de las reuniones que se mantuvieron con las autoridades nacionales para gestionar la reapertura. Finalmente, destacó a DOS FLORINES que la noticia “es importante para todo el sector”. “Después de dos años se reabre la exportación a China de productos aviares. Esto significa 200 millones de dólares por año de ventas, dos tercios desde la provincia de Entre Ríos“, aseguró.

Raúl Marsó, Las Camelias



Raúl Marsó, titular de Las Camelias, con sede en San José, también participó de los encuentros para destrabar el conflicto, incluso estuvo en la reciente reunión con el embajador Wang Wei. En diálogo con DOS FLORINES, resaltó que “es un mercado muy importante por lo que vendíamos: garras de pollo y alas“. “Las garras no tienen mercado alternativo pero además podríamos venderles otra partes de pollo“, anticipó.

En ese sentido, el empresario entrerriano se mostró gratificado por la noticia, dijo que incrementará las exportaciones y distinguió que “sigue la esperanza de enviarles otras partes como son los cuartos y pata muslo, además de que podrían ser pollos enteros“. “Veremos cómo avanzan las negociaciones, pero sin duda es una gran noticia la reapertura“, acotó.

Consultado por los tiempos, Marsó es optimista de que en el corto plazo se concreten los nuevos envíos de contenedores, una vez finalizado el registro y habilitación de Senasa. “Venimos comercializando por más de 30 años, mantenemos diálogos con nuestros clientes, por lo que la reapertura la pondremos en acción en forma inmediata“, afirmó.

Augusto Motta, Grupo Motta



Augusto Motta, presidente de Calisa, fue contundente al afirmar que “la reapertura del Gigante Asiático para los productos aviares argentinos es sin dudas la mejor noticia del año para la avicultura nacional” y acotó que es “de igual magnitud para la industria avícola entrerriana, teniendo en cuenta que casi el 50% de la producción de carne aviar es producida en Entre Ríos“. “Es una noticia que no sólo debe celebrar el sector avícola, sino toda la cadena productiva del país”, dijo a DOS FLORINES.

El empresario, hijo de Héctor Motta, estimó un crecimiento del 25% en exportaciones los próximos meses. “Esto generaría un impacto positivo en la balanza comercial agroindustrial y contribuiría al ingreso de divisas para nuestro país“, destacó, y coincidió con el número de que el sector podría alcanzar los 200 millones de dólares anuales si se retoman los volúmenes históricos con precios ligeramente menores antes del cierre de dicho mercado.

Consultado por la situación en Calisa, resaltó que la noticia “realmente ha sido muy esperada y deseada” ya que se mantuvieron durante “casi 22 meses sin poder exportar a dicho destino”. “Debimos adecuar nuestros procesos productivos, con el agravante de que los productos destinados a China no tenían cabida en otros mercados internacionales, lo que impactó fuertemente en nuestro target de volumen exportado global en casi un 40%, debiendo sacrificar rentabilidad de productos que directamente debieron ser desechados sin posibilidad de poder reutilizarlos”, lamentó.

Augusto Motta se mostró con mejores ánimos. “Nos volverá a dar alas y oxígeno para poder volver fuertemente a producir y exportar a ese destino, ya que nuestros clientes nos expresan el gran anhelo por retomar compras de nuestros productos“, dijo, y subrayó: “En lo personal estoy feliz, principalmente porque los momentos de angustias pasados fueron muy difíciles, y por otro lado feliz por nuestros colaboradores que podrán seguir manteniendo sus fuentes de trabajo con el desafío de poder incorporar más recursos humanos a nuestro crecimiento”.

Finalmente, puso en valor que la posibilidad de incrementar el saldo exportador permitirá retomar inversiones. La más importante es la planta de Calisa 2 que demanda 45 millones de dólares y prevé triplicar la producción. “Nuestra empresa desde sus comienzos ha tenido en su ADN la exportación como pilar fundamental en su estrategia de negocios. Esto nos permitirá poder concluir con nuestra nueva planta procesadora avícola, iniciada en 2018, y poder así incrementar nuestra capacidad productiva y mejora de procesos, para seguir abasteciendo tanto el mercado local como el internacional”, anticipó.

Datos de Entre Ríos, provincia líder en avicultura



Entre Ríos faenó en 2024 un total de 374.737.766 aves, es decir, el 50,9% a nivel nacional, con un aumento sostenido año a año. La carne aviar es el segundo producto exportado dentro del conjunto de complejos agroindustriales de la provincia, con una participación del 19,1% respecto al total de dólares FOB. Asimismo, es el tercer producto exportado a nivel provincial, con una participación cercana al 9%, después del maíz y la carne bovina.

Para tomar dimensión del impacto que produjo la Influenza Aviar, en 2022 Entre Ríos exportó 233,5 millones de dólares FOB en este rubro. Luego, con el cierre de China en febrero de 2023, el sector avícola de la provincia generó sólo 99 millones de dólares FOB, lo que representó una fuerte caída del -57,6% interanual, es decir, una pérdida de más de 130 millones de dólares, que en volumen fue del -31,7% anual.

La transformación de la proteína vegetal en animal toma otra dimensión en esta cadena. En 2024 se utilizaron en Entre Ríos 1.919.013 toneladas de maíz y 1.170.450 toneladas de soja. El procesamiento y transformación en pollo parrillero de ambos cultivos generó que estos insumos multipliquen su valor en 1,9 veces. En el caso aislado del maíz, su valor se multiplicó 3,7 veces, mientras que la soja lo hizo 3,9 veces.

La faena se distribuye en 16 plantas procesadoras, que se localizan fundamentalmente en 6 departamentos entrerrianos: Uruguay abarca el 38,2% de la faena anual provincial; Colón participa del 27,2%; Gualeguay concentra el 13,9%; Paraná tiene el 11,4%; Diamante el 5,7%; y, por último, Gualeguaychú cuenta con el 3,7%.