Silvia vive y trabaja en Colonia La Providencia, en el interior profundo del departamento La Paz. Tiene un campo en donde la principal economía es la lechería. “Nací, me crié y vivo en el campo, sólo lo dejé para estudiar agronomía en Oro Verde. La ruralidad es mi vida y no la cambio por nada”, enfatizó.

La integrante de la Filial “El Solar” de Federación Agraria de Entre Ríos destacó que: “A la mujer todo le cuesta muchísimo más. El rol que cumplimos en los diferentes sectores, pero fundamentalmente en el agro es muy importante. En los últimos tiempos, las mujeres se han formado y muchas trabajan como agrónomas o veterinarias en el campo, es decir en trabajos de extensión; muy diferente de cuando me recibí en 1983. En ese tiempo, la mayoría hacía trabajos de laboratorio y muy pocas en el terreno. Era muy poco habitual que una mujer trabaje en extensión en la década de los 80”.

Volker remarcó que: “La mujer junto a su esposo, familia, cumplió y cumple un papel preponderante en el campo, llevando a cabo diferentes tareas, no solo en lo que se refiere a la casa, sino que también en diferentes labores vinculadas a la producción, trabajando a la par del hombre en reiteradas ocasiones”.

Contó que trabajó como ingeniera en “Escuelas Agrotécnicas, además de grupos de Cambio Rural, Grupo Giser. Siempre relacionada a la actividad tambera que continúa en su establecimiento, destacó que el tambo propio tiene “ochenta vacas en ordeñe con un promedio de 1.200 litros diarios en un sistema pastoril. “En los últimos años hemos retrocedido, en vez de avanzar, por cuestiones que obedecen a lo climático (casi cuatro años de sequía) y a lo económico”, indicó.

Volker finalizó diciendo que “Colonia La Providencia es mi lugar en el mundo. Nací en el campo, me crié en la ruralidad, luego me fui a estudiar y me pienso quedar mientras pueda hacerlo”.