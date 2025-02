Que lujo che...un privilegio de pocos o un total desperdicio???

Esta ciudad de “Aryentain” ha tenido tres gobernadores (28 años): un vicegobernador; varios senadores y diputados nacionales; senadores y diputados provinciales.

Sin olvidar la infinidad de funcionarios nacionales y provinciales que han ocupado y ocupan cargos de primera línea.

Por esta cantidad de personajes de la política, uno (que no llega a torpe), no logra salir del asombro ante la realidad social y económica que rodea esta región de Salto Grande.

Al observar por ejemplo las rutas nacionales y/o provinciales totalmente destruidas intransitables (pero que cobran peaje e impuestos para su mantenimiento); la educación abandonada, lo mismo que sus edificios; la salud una calamidad, con falta de elementos de primera necesidad, con trabajadores mal pagos y profesionales corruptos que poco les importa la salud del pueblo que los necesita y como eso es poco se le agrega la falta de entrega de medicamentos a los enfermos crónicos.

Pero la desidia o poca empatía con los representados (llamado “pueblo”), de estos NEFASTOS SERES (gobernantes y funcionarios de TODOS LOS COLORES POLITICOS), sin dudas no son ni fueron patrimonio de un sector ideológico.

Y cabe la preguntona. ¿DE QUIEN ES LA CULPA ?..¿Es de Milei y los demás que fueron elegidos por el voto y que hoy están en funciones?. ¿O de los que cansados de las mentiras, burlas y lujurias tropicales optaron por algo nuevo?

Es de destacar que los nuevos llevan más de 14 meses de gestión y siguen la ruta de los Magos...”nada por aquí...nada por allá”?

Si pero también hay que destacar que los que se dicen representar al pueblo NO APARECEN, llámense, GREMIOS; PJ; UCR; PRO; CAMBIEMOS; SOCIALISTAS; MID; CONVERSOS Y anexos, para muchos de estos es más importante colocar a sus parientes, amantes, novias, amigovias, entenados y etc. ETC. en el Estado.

Y la verdad es que algunos sembradores de odio (MERECEN MAS QUE UN INSULTO) cuando alguien reclama por soluciones lo "chicanean" diciendo ..” VOS LOS VOTASTE”, como si estos odiadores no fuesen parte responsable de la realidad.

Ahora se comprende el lema LA PATRIA ES EL OTRO

Fuente: SOWE / ByN