Una muy buena y una muy mala

Una mujer, como muchas, que ama el Chamame y su Federal. Estos sentimientos muy arraigados en ella motivaron como siempre venir a disfrutar todo.

Pero no siempre le salen las cosas, como ella desea, en este viaje tuvo alegrías, tristezas, angustias.

El miercoles (5/2/25) ya en Federal se dispuso a disfrutar del Chamame y fue al Anfiteatro E. MONTIEL, pasando de la alegría a la angustia. Primero al disfrutar de la hermosa fiesta chamamecera por cumplirse el 50 aniversario y luego llego la angustia porque, entre la multitud perdió su monedero con dineros y lo más importante su DNI.

Al darse cuenta realizo el correspondiente comentario ante las autoridades del Festival, las que no le dieron muchas esperanzas de reencontrarse con sus pertenencias.

Regreso mas tarde al predio y hablo con el personal de mantenimiento y limpieza. Su suerte comenzó a cambiar se conecto con una EMPLEADA DE LA LIMPIEZA, LUJAN GOMEZ, resultando ser quien había encontrado la billetera y su contenido, la que manifestó no saber su contenido pero que había entregado a los autoridades del Festival la billetera.

MARIA ELENA había dejado sus datos de donde estaba alojada, lugar donde llego la policía de Federal para informar que su preocupación comenzaba a cambiar.

Al abrir la billetera se encontró con el total del dinero sin faltar un solo billete de los grandes y su DNI, lo más valioso para ella. Esto motivo a MARIA el querer reencontrarse con esta noble hija y orgullo de Federal, mostrandole al mundo que hay mucha gente honesta y digna que NO SE QUEDA CON LO AGENO, por más necesitada que este de dinero, y que es fiel a sus convicciones.

Pero su bienestar (el de MARIA) duro poco porque el domingo a la noche madrugada del lunes (00,55 hs) estaba escrito en su pasaje de regreso, a su ciudad natal, que la empresa Vía Tac debía transportarla.Pero ahí comenzó la larga espera y la falta de información, alrededor de las 03,00 hs se cerro la oficina de dicha empresa. Y sin poder hacer reclamos o saciar su angustia de la larga espera que casi culminó a las 05.55 en que llego el micro.

Pero no termino ahí su periplo, solo comenzó el otro, el largo viaje para arribar a Mar del Plata pasadas las 20.30 hs