El foco de fiebre aftosa detectado la semana pasada en Alemania, el primero en Europa en casi 20 años, desató una serie de interrogantes para la ganadería del mundo. El MV Esteban Turic, CEO de Biogénesis Bagó, analiza porqué la enfermedad continúa representando un riesgo global y si con la actual vacuna tetravalente, y las próximas tri y bivalentes, la Argentina está protegida.

“Es un evento sanitario muy llamativo, desde 1988 que no había focos en Alemania. Y ocurrió en Europa, una región libre de la enfermedad que no vacuna y donde hay libre movimiento de animales entre países, con lo cual un episodio tan reciente aún no está terminado. De cualquier modo, particularmente, no me sorprende”, dijo a Valor Carne Turic, aludiendo a una repetición de casos a nivel mundial en los últimos tiempos.

“Casi en la misma semana apareció un brote en Israel que hacía ya dos años que no tenía aftosa. Además, en 2022 hubo un evento en Indonesia tras 37 años sin focos y hoy está en una situación complicada, con muchos episodios, incluso tuvieron que volver a vacunar. En Europa el último brote fue en 2007, en Inglaterra, y en Sudamérica hubo uno en Colombia en 2018”, recordó.

“En concreto, el de Alemania, no es un evento único, lo cual nos llama a reflexionar que es una enfermedad que está lejos de erradicarse”, indicó.



Uno de los motivos de esta problemática es la distribución global de la población susceptible (vacas, cerdos, ovejas y cabras): el 70% vive en territorios endémicos, donde hay circulación viral. “Solamente el 30% de la población habita en países que son libres con o sin vacunación, es decir, estamos muy lejos todavía de haberle ganado a la fiebre aftosa en el mundo”, subrayó Turic.

¿Cuál es la situación de Sudamérica? “Muchos dicen que, en la región hace ya muchos años que no hay eventos, salvo en Colombia, que sí los ha tenido. Pero, Venezuela tiene un estatus desconocido y para los especialistas la enfermedad está presente”, advirtió.

La cepa de Alemania

El caso ocurrió en una granja de búfalos, murieron tres animales, lo que motivó el diagnóstico de las autoridades. El resto estaban infectados y fueron sacrificados. Se hizo un anillo sanitario de 3 kilómetros que después se extendió a 10 km.

“Entendemos que si la enfermedad se determinó a partir de la mortandad es que llevaba al menos dos semanas de evolución. Según medios locales, hubo traslados de fardos a otras granjas, antes de que se declarara el foco, y con ello hubo que sacrificar ovejas. También hubo movimientos de terneros desde la región a otras, donde se están haciendo estudios. Lo cierto es que el evento aún no terminó, hay que esperar dos o tres semanas para ver si hay nuevos síntomas clínicos en animales”, consideró.



¿Y la cepa del brote? “Ya se supo que el virus que ocasionó este brote es un serotipo O, el más frecuente en fiebre aftosa. Hay siete serotipos, éste es el que genera el 90% de los casos. En esta ocasión, es el O/ME-SA/SA -2018, un virus que se aisló en India ese año y se expandió rápidamente en varios territorios. Los centros de referencia europeos (EURL) y mundiales (WRL) para fiebre aftosa lo consideran una variante emergente del virus tipo O capaz de una amplia difusión fuera de su reserva geográfica de difusión original”, explicó.

¿Se sospecha cómo ingresó el virus? “Las vías de ingreso pueden ser animales salvajes, como le pasó a Polonia y Alemania con la peste porcina, que provino de jabalíes o cerdos silvestres. Aunque lo más probable es que sean trabajadores rurales que hayan visitado sus países de origen, lugares endémicos, granjas con infección y lo hayan transportado con las ropas o con restos de alimentos”, indicó.

Alemania estaba libre y sin vacunación, reiteró, “pero hubo casos en 2024 en todo el norte de África, en Marruecos, en Argelia, en Libia, en Egipto, en Jordania, en Palestina y en Turquía (incluso con O/ME-SA/SA -2018), con lo cual no es que el virus está recontra lejos y además la población se mueve mucho”, alertó.

Reforzar controles

Ante esta presencia tan extendida de la enfermedad, es necesario refrescar la importancia de la tarea que realiza el SENASA en Ezeiza y otros puntos de acceso a la Argentina para que no ingresen productos prohibidos, como pueden ser carnes crudas, quesos no pasteurizados, embutidos, que podrían trasladar el virus.



¿Y la vacuna argentina protege contra el serotipo O? “Si, protege contra el O, contra el A y contra el C. Y las próximas formulación bivalentes y trivalentes también serán efectivas contra el O”, respondió.

Para finalizar, Turic destacó la importancia de que la Argentina tenga protegido todo el rodeo. “La evolución que vemos de la enfermedad refuerza la idea de que, si hay una vacuna que es efectiva y accesible, es mejor tener los animales inmunizados que desprotegidos”, subrayó.

Y en cuanto a la cepa detectada en Alemania, “la vacuna que elabora Biogénesis Bagó, tiene demostrada su capacidad de protección contra el tipo O/ME-SA/SA -2018, de acuerdo con recientes reportes del Centro mundial de referencia de la Fiebre Aftosa, Pirbright, Inglaterra. Esto brinda garantías sanitarias a nuestro país y a cualquier otro para prevenir o controlar este virus”, concluyó Turic.