Los PUÑOS que prometen sacarse chispas en El Pingo Blanco

Estos dos boxeadores, por lo que se pudo apreciar, al momento de pesarse, están en muy buen estado físico y prometen dar batalla encarnizada en el cuadrilátero, del Gimnasio Municipal de Concordia, Cesar “Pingo” Blanco, este viernes 25 de abril.

ByN pudo dialogar en exclusivo con “El Tigre”, (no es tan feo como lo pintan al Tigre) un joven cordobés que nos visita con motivos de realizarse el viernes un enfrentamiento pugilístico que `promete mucho por lo realizado con anterioridad.

Tesorito le afirmo a ByN “estar muy completo, llego muy bien, muy bien entrenado, tengo 13 peleas en mi haber, una por Ko, tengo 6 ganadas y 6 perdidas, asi que vamos a salir a ganar. Tengo 32 años este 23 de abril los cumplí.

Sobre la ciudad de Concordia expreso “es una ciudad muy maravillosa, el lugar donde de estoy hospedando en muy bueno, mucho no he podido disfrutar por obvias razones vine a pelear no a pasear, pero me siento muy comodo con todo. Nuestro objetivo es ganar y llevar el triunfo a mi Córdoba. Mi Córdoba esta muy hermosa y Monteros está mucho más linda, no hay como Monteros:

ByN le pregunto que sabía de Santi Basa respondió “es un chico que le gusta dar guerra, es un chico que va al frente, y conociéndome a mi mismo yo se que vamos a dar un muy buen espectáculo, va a ser un peleón bárbaro, pero no le va alcanzar para ganarme. Invito a la gente que vaya que van a ver un muy buen espectáculo porque daremos todo para ganar”

Por su parte Santiago Piedrita Basan a la pregunta de cómo se sentía en esta oportunidad expreso “me siento cien puntos, muy bien pleno, cada vez mejor, con cada pelea me preparo cada vez más, entrene mucho como siempre, siempre con la misma responsabilidad”

Con respecto a las peleas que ha realizado “Piedrita” le afirmo a ByN “tengo siete peleas, ganadas y una perdida, de las cuales tengo cinco Ko”

Continuo Santi” el resultado de esta pelea, si Dios quiere y ojalá se me dé un Ko de nuevo, como siempre, así ganare por Ko. Espero el apoyo de toda la gente de Concordia y desearle lo mejor a mi rival también, que podamos dar un muy buen espectáculo

“Piedrita” acuso en la balanza 62,900k g,en tanto que “el Tigre” pesó 63 kilos exactos. Ambos responden a su categoría.

Noche del enfrentamiento será a las 21.30 horas y previamente habrá peleas con guantes locales.

Para información la entrada General tiene un valor de $ 5.000, las Mesas con las 5 sillas a un valor de $ 40 mil.

Vale recordar que esta el evento organizado por Ramón Lescano, bajo el control de la Comisión Municipal de Box, cuyo Presidente es Sergio “el Mono” Krunfli, auspiciado por la Subsecretaria de Deportes y la Municipalidad de Concordia.