"Cuando uno se sienta a negociar, digamos que sobre Ucrania y la necesidad de poner fin a ese conflicto, cuando EEUU participa en esas conversaciones, con suerte para llegar a un acuerdo pacífico de ese conflicto, uno va a tener que ceder, no solo recibir. Y las sanciones y el levantamiento de las sanciones podrían ser parte de eso, suponiendo que las condiciones sean apropiadas", dijo Rubio.



Las sanciones "tienen un papel que desempeñar en ese sentido", subrayó el senador, añadiendo que no restaría importancia a la función de las sanciones en el sentido de negar a algunos gobiernos la capacidad de llevar a cabo "actividades nefastas".

Séptimo Piso

ayer



En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 652 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 40.480 drones, 590 sistemas de misiles antiaéreos, 20.539 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa ruso, también fueron eliminados 1.509 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 20.630 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 30.305 vehículos militares especiales.