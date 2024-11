Nota de la semana

A pesar de la sustancial baja que muestran las cifras de inflación, los consumidores argentinos siguen sintiendo la presión de últimos ajustes de precios y tarifas en sus bolsillos.

Los datos de inflación del mes de octubre, confirman una tendencia a la desaceleración inflacionaria desde los máximos alcanzados a finales del año pasado.

El dato de octubre, con una variación mensual del IPC del 2,7%, alcanza la cifra más baja en lo que va del año, retornando a niveles no registrados desde finales de 2021.

De este modo, en los primeros diez meses del año la inflación acumulada asciende al 107% contra 120% registrado en igual período de 2023.

Si bien en términos interanuales este cambiode tendencia aun no se percibe, sí comienza a reflejarse en las cifras parciales del año.



Algo similar sucede con el nivel de ingresos, losdatos interanuales aun no muestran una recompo-

La caída del consumo, ligada a una menor capacidad de compra, sigue limitando la recomposición de precios de la carne.

Mercado interno:

sición plena de los indicadores, aunque esto si se refleja al analizar los datos parciales del año. En el

caso del nivel de ingreso medio de los argentinos – indicador que surge de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) que realiza el INDEC- los datos correspondientes al segundo trimestre del año

mostraban un ingreso promedio per cápita del total de la población, de $289.562, un 85% superior al dato

registrado en el último trimestre de 2023 contra una suba general del IPC que para ese primer semestre

del año del 80%. Asimismo, si tomamos el Índice de salarios -con datos a septiembre de 2024- vemos que,

para la porción asalariada de la población, el incremento percibido en lo que va del año fue del 119,2%

respecto de diciembre previo contra una inflación que a septiembre acumulaba un 102%. Es decir, am-

bos indicadores comienzan a mostrar ligeros signos de recomposición parcial