Marcus Stromeyer

El Ing. Agr. Julián Saavedra, asesor CREA en San Luis y el Lic. Marcus Stromeyer, de familia agropecuaria, desarrollaron una herramienta que permite transmitir datos de campo por WhatsApp, los procesa mediante IA y brinda la posibilidad de consultar la información a través de un chatbot. Hoy, explican cómo surgió la App FieldData y un encargado, Gastón Antelme, detalla cómo gestiona la ganadería a partir de los mensajes que le envían a diario una decena de recorredores.

“Julián es el asesor del campo de mi abuela, así nos conocimos. Yo trabajo en EEUU en tecnología y los dos pensamos que era interesante aplicar la IA para resolver el problema de la captura de la información. Hace un año empezamos a trabajar en la plataforma FieldData y juntos nos potenciamos”, recordó Stromeyer desde Boston, donde acaba de finalizar un MBA en Harvard.

¿Por qué se enfocaron en ganadería? “Trabajo con empresas mixtas y veía que es el sector más desprovisto de soluciones digitales. No había nada tan sencillo como para que lo puedan utilizar las personas que andan todo el día atrás de las vacas, recorriendo los lotes”, afirmó Saavedra.

Muchos establecimientos tienen un grupo de WhatsApp donde los empleados mandan un mensajito describiendo qué trabajo hicieron y qué vieron. “Pero los encargados nos decían: ‘en algún momento entro y me lleva 5 a 10 horas sacar esos datos y volcarlos en la planilla de Excel”, agregó.



“Cómo podemos agilizar esto, nos preguntamos. Cómo lograr que no haya errores en la carga y la transcripción, y que tengamos la información en el momento que la necesitamos y no un mes después. Entonces, poder solucionarlo a través de WhatsApp, nos pareció fabuloso”, planteó.

Julián Saavedra

¿Cómo funciona la App? “El personal agenda un número de teléfono y manda un mensajito de texto o un audio, de a caballo, desde la camioneta o de a pie. Y si no hay señal ese mensaje queda ahí y se carga automáticamente cuando la toma. “Después la IA hace todo el resto, o sea, procesa la información, la ordena y la guarda en la nube, en una plataforma web que creamos como soporte. Y, finalmente, el productor la descarga en una planilla de Excel, para hacer los análisis habituales”, explicó.

Una premisa de este desarrollo fue implementar mecanismos para que la carga de datos sea correcta. “Si el mensaje dice que moviste 200 animales de un lote a otro y ahí según el plan del campo tenías solo 80, salta un cartel que avisa que te quedaron menos 120 animales. Entonces, se puede corregir rápidamente”, ejemplificó.

Otro punto es la agilidad en la información, tenerla en el momento. “En primer lugar se reducen los tiempos de tipeo, transcribir de un WhatsApp a una planilla y un software de gestión es una tarea lenta. Además, si un operario manda un mensaje en un campo de Corrientes, automáticamente le llega al productor, que está en Córdoba, y lo puede ver en la plataforma web para tomar decisiones”, sostuvo Saavedra, presentando un “demo” con el paso a paso.



FieldData ya llegó al mercado. “Somos una startup, un equipo chico, alineado y muy productivo, con foco en la transformación digital de los sistemas ganaderos. Hace tres meses lanzamos nuestra aplicación y, por lo pronto, unos 100 establecimientos se dieron de alta y la están probando”, aseguró Stromeyer.

En primera persona

Gastón Antelme.

Gastón Antelme administra la ganadería de Lange Agropecuaria, una firma con tres campos, dos al sur de San Luis y uno al norte de La Pampa. Trabaja 14 mil ha y 7.000 cabezas, con diez colaboradores. Hacen ciclo completo Angus y capitalizan animales de distintas razas, la mayor parte sobre pasturas base alfalfa y algo con terminación a corral.

¿Por qué adoptó este desarrollo de IA? “Siempre me gustó tomar datos, hacer mediciones, saber por ejemplo cuántas raciones me rinde un lote determinado. Entonces le dábamos una libretita a la gente donde nos anotaban la entrada y salida de animales, para poder calcular la carga que soportan”, contó. Y agregó: “Pero ellos recorren el campo todo el día, con el frío, el calor, la lluvia, y que lleven una libreta y vayan escribiendo se nos hacía difícil”.

Desde hace dos años y medio, Antelme maneja todo el rodeo con caravanas electrónicas. “Eso facilita muchísimo recolectar datos, pero no todos. Tenemos 1.200 madres en un campo alejado de todo y las fechas de nacimiento y la identificación del ternerito, entre otros, se seguían llevando en esa libretita. Y aunque los muchachos son responsables muchas veces nos decían ‘se me rompió la hoja, se me mojó’. Entonces, no podíamos aprovechar la información. Unificarla y tenerla a la vista era engorroso”, subrayó.



¿Qué cambió con la App? “Antes, si quería revisar el rodeo 3 del campo de La Pampa, porque había casos de diarrea, por ahí no lo encontraba; tiene 7.000 hectáreas y 48 lotes, muchos sin señal. Ahora me mandan un mensaje que dice: ‘curé un ternero, hijo de tal la vaca, en tal lote. Yo me meto en la web, busco el lote en el mapa y puedo ver el problema al toque. Tener un mapa actualizado, saber dónde está cada categoría, es espectacular. Me cambió la vida”, resaltó.

Otros servicios que presta la App ayudan a planificar tareas. “Si quiero saber cuántos vacas habrá que inseminar en diciembre, le mando un audio al Bot y le pregunto: ¿cuántas parieron entre agosto y octubre? y de inmediato me responde tantas, me da el corte de parición preciso. Así, con un audio, sé cuántas recibirán ese manejo reproductivo”, reveló.

¿Beneficios en plata? “Lo voy a resumir en pocas palabras. Si en un mismo campo un lote me da 300 kilos de carne por año y en otro, un poquito más allá, con el mismo suelo, me da 100 kilos, al primero le estamos sacando la comida que realmente rinde. Y al otro, como nos queda a trasmano, incómodo, no lo estamos aprovechando bien. Hay que hacer ajustes en el manejo del pastoreo”, destacó, aludiendo a las oportunidades para mejorar la eficiencia y los números del negocio.

Para finalizar, Antelme reflexionó sobre el valor del equipo humano en la IA. “Aposté desde el principio a esta novedad. Sabía que iba a funcionar porque no lo estaban desarrollando solo programadores, son profesionales que conocen muy bien el día a día del manejo de la ganadería. Y en lo que hace al personal, que en general es poco comunicativo, se expresan en forma espectacular a través de la aplicación. Es el periódico del campo. Entonces, les mando un mensaje y les digo, muy bueno lo que cargaste ayer, los incentivo”, concluyó.



