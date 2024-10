La polémica metáfora de Andrés Ojeda sobre el Mercosur, “secuestrar aviones” y “matar rehenes”

Si uno va a secuestrar un avión tiene que estar dispuesto a matar por lo menos un rehén» dice un incalificable candidato a la presidencia en Uruguay…Vergüenza y Horror: pic.twitter.com/G3zLRIdJ



En las últimas horas se viralizó el recorte de un video extraído de una disertación de Andrés Ojeda, candidato a la presidencia por el Partido Colorado.

El abogado y político hacer una controvertida alegoría que ha causado una ola de críticas en redes sociales. Hablando del Mercosur, y de las posiciones secesionistas de Luis Lacalle Pou, Ojeda expresó: “yo siempre digo algo, y se lo digo a los clientes, la profesión me ha ayudado mucho para esto: si usted va a tomar el avión, y va a secuestrar el avión, por lo menos tiene que estar dispuesto a matar a un rehén. Si no, no secuestre el avión, porque la próxima vez que secuestre el avión, nadie le va a creer”.

Y prosiguió: “Entonces, Uruguay no puede hacer 50 amagues a irse de un Mercosur del que nunca se va a ir. Esa es la realidad. ¿Por qué no se va a ir? Porque de las 1.400 empresas exportadoras del Uruguay, 400 tienen su trabajo básicamente basado enteramente en el Mercosur. Hoy es pegarle un tiro en el pie irnos del Mercosur”.

El video corto viralizado por el periodista Leo Sarro, termina con el candidato colorado diciendo: “Obvio que me calientan como a todo el mundo que nos ninguneen, que no nos den bola, que da ganas de patear. Pero, en el fondo, la decisión razonable, pertinente, tiene que ser pragmática. Yo no me voy a ir de un lugar en el que me sirve estar, aunque me caliente como me tratan”.



Críticas en redes sociales a la metáfora de Ojeda sobre terrorismo y el Mercosur

Luego de viralizado el video, muchas personas salieron a criticarlo, con comentarios bastante cuestionantes por lo “desubicado” del comentario, como lo calificaron varios internautas.



En la red social X.com, el usuario @BatlleOrdonez00 tildó de “incalificable candidato a la presidencia en Uruguay…Vergüenza y Horror”, por lo que dijo. “s una vergüenza, pero no sólo por la analogía, tan rimbombante como desafortunada. Todo el candidato es lo que los uruguayos rechazamos. PB se lo va a comer al pan”, manifestó otro usuario de la misma red.

“Horror! Disparate! Oxímoron! Comparar una asociación de mercado de países con el delito del secuestro de un avión! y matar a rehenes!”, dijo @AlbericoBarrios.

“Es hábil, pero le faltó picardía en la elección de la metáfora. Hubiese elegido la de ‘Pedro y el lobo’. No hubiese quedado expuesto a que un idiota como Sarro lo saque de contexto. La gente lee titulares y no ve el video completo. Es la ‘trampa’ para llamar la atención”, comentó José Bernardo Zlotniski Ardaya, también en X.com.