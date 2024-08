Ante este panorama, este medio se puso en contacto con Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina.

Cuánta carne vacuna consume Argentina

“Se toma como título o catástrofe la caída del consumo de carne, pero es de carne vacuna, porque los argentinos consumimos 114 kilos de proteína animal, somos el segundo país en consumo de proteína animal, el primero es Estados Unidos que tiene 123 kilos”, comentó Miguel Schiariti. “En Estados Unidos se consumen 35 kilos de carne vacuna y nosotros consumimos 46,7 si anualizamos los primeros 7 meses del año”, agregó.

A qué se debe la caída en el consumo de carne vacuna

Posteriormente, Schiariti planteó: “Lo que está pasando en Argentina, además de la crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo del salario, es que vamos a seguir consumiendo cada vez un poco menos de carne vacuna porque hay otras 2 carnes que han logrado un espacio importante”. Luego, manifestó que, “se trata de la carne de pollo y cerdo, que hace 14 años tuvieron un cambio genético muy importante y aumentaron la productividad de estas 2 especies”.

“Esto hace que hoy, con el valor de un kilo de carne se puedan comprar 3 kilos de pollo o se puedan comprar 2 kilos de cerdo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “En momentos donde el bolsillo está flaco, es válido y es normal que el consumidor termine decidiendo por precio y no solo por el gusto”.

Por otro lado, el presidente de CICCRA señaló: “Es muy importante la caída que ha tenido el consumo y la sequía del año pasado todavía está teniendo efectos muy fuertes sobre la producción ganadera”. A su vez, remarcó que, “hemos tenido 700.000 terneros menos este año producto de terneros que no nacieron el año pasado por la sequía, además de que hemos tenido una liquidación de vientres importante, hemos faenado casi el 50% de hembras cuando el mantenimiento de stock está en el 45%”.

El ingreso de divisas no se ha modificado más allá del aumento de exportaciones

“Han aumentado, en estos 7 primeros meses, las exportaciones producto de que no hay restricciones, no es que no hay cortes que no se pueden exportar o vacas que no se pueden exportar”, expresó Schiariti. “Hoy está libre el mercado y, entonces, han aumentado un poco las exportaciones en volumen, pero lo que no se ha modificado es el ingreso de divisas”, finalizó.