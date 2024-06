"La fase intensa de los combates contra Hamás está a punto de terminar", dijo el líder israelí en una entrevista con el Canal 14.



"No significa que la guerra esté a punto de terminar, pero la guerra en su fase intensa está a punto de terminar en Rafah", aclaró.



Netanyahu dijo que, cuando acabe esta fase "intensa", las tropas podrían desplegarse en el norte de la Franja de Gaza con "fines defensivos" y para "traer de vuelta a casa a los residentes [palestinos desplazados por al guerra]".

El primer ministro del país hebreo insistió en que no aceptará ningún acuerdo de paz que establezca el fin de la guerra en Gaza. En cambio, dijo, sí está abierto a hablar sobre un trato para devolver a los rehenes que siguen en poder de Hamás.



"El objetivo es devolver a los secuestrados y eliminar el régimen de Hamás en Gaza", afirmó Netanyahu.



Sus declaraciones suceden un día después de que decenas de miles de israelíes salieran a las calles para pedir su renuncia por lo que consideran un papel incompetente en la guerra contra Hamás y en los ataques sorpresa que ese grupo realizó el 7 de octubre pasado, los cuales dejaron unos 1.200 muertos y cientos de rehenes tomados.

Según la organización Israel Democracy, hasta 150.000 personas se congregaron en las manifestaciones que tuvieron lugar en el centro de la capital israelí, frente a la sede del partido gobernante Likud y a la sede del Ministerio de Defensa e incluso frente a la residencia particular de Netanyahu en Cesarea.