La transición de Gobierno en México "será muy pacífica", pero no estará exenta de información falsa

"Se prevé que de aquí a los siguientes meses, [la transición] sea muy pacífica, aunque nunca faltarán los acontecimientos políticos de última hora, como la desinformación. Esto lo vivimos en carne propia durante las elecciones; hay una maquinaria impresionante de noticias falsas que, en ocasiones, generan pánico y confusión", señala en entrevista para Sputnik.



El experto considera que la población mexicana podrá discernir sobre los anuncios que se viertan en redes sociales y medios de comunicación en los próximos meses.

"Esperemos que la sociedad civil no sea víctima de esta especie de contagio viral y que pudieran detectar cuál es información falsa y cuál es verídica", puntualiza.





No obstante, la virtual mandataria electa de México ha continuado con sus estrategia de transición. En ella, el primer acto destacado que llevó a cabo fue reunirse el 10 de junio con el actual jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, en la Ciudad de México..

Temas primordiales hacia el nuevo Gobierno

Tras su encuentro con López Obrador, Sheinbaum ofreció una rueda de prensa desde Palacio Nacional. En ella, uno de los puntos más destacados fue la disposición a un diálogo mayor sobre las reformas propuestas por el actual mandatario mexicano en febrero, especialmente a la que se centra en el rubro judicial.

"Que se haga una discusión muy amplia en todo el país. Que, por ejemplo, en la reforma al poder judicial no solamente sea a partir de apertura de la discusión que pueda hacer la comisión permanente ahora, sino que lo discutan las barras de abogados, las facultades de derecho, los propios ministros, magistrados, obviamente los trabajadores" de este ámbito, apuntó.

Pero eso no es todo lo que se debe analizar en este periodo de transición gubernamental en México. Sánchez Gudiño expone que otros tópicos que deben estar sobre la mesa es la reforma electoral y la modificación para desaparecer los organismos autónomos del país latinoamericano.





"Otros temas que no están profundamente considerados [dentro de esta primera batería], pero que son relevantes y un desafío para la próxima presidenta es la seguridad, en específico, la violencia y la delincuencia organizada, así como quiénes estarán a cargo de las áreas [para combatirlos] y sus estrategias. El segundo es la salud pública, sobre todo después de haber padecido con el COVID-19, donde las instituciones públicas quedaron muy vulnerables", acota.



Por último, el doctor en ciencia política por la UNAM hace énfasis en la educación, en donde se debe apostar fuertemente para resarcir cualquier rezago que aún quede tras la pandemia de coronavirus.

La relación con las entidades y EEUU

En su primer conferencia de prensa después de hablar en persona con López Obrador, Sheinbaum también precisó que buscará estrechar lazos con los gobernantes de los 32 estados del país, incluyendo la Ciudad de México, con el fin de promover una buena relación.

El acercamiento no solo lo realiza al interior del territorio mexicano, sino en el exterior, principalmente con Washington.

Muestra de lo anterior fue la reunión que sostuvieron su jefe del equipo de transición, Juan Ramón de la Fuente, el exsecretario de Seguridad Pública de la CDMX, Omar García Harfuch, y la virtual presidenta electa mexicana, con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para temas de seguridad interna, y Ken Salazar, embajador estadounidense en México, este 11 de junio.

"Continuaremos con la política de amistad, diálogo y entendimiento, con respeto a nuestra soberanía", escribió Sheinbaum en X, antes Twitter.

Al respecto, Sánchez Gudiño detalla que este último aspecto será esencial para mantener la estabilidad económica en el territorio mexicano, misma que, durante el sexenio de AMLO, se ha labrado a través de programas sociales, el nearshoring y la fortaleza del peso.



"Si ocurriese algún resquebrajamiento en la relación con EEUU y Canadá, con quienes somos socios por el T-MEC, eso impactaría en lo económico y en los apoyos que grandes sectores de la población tienen. Por ende, el Gobierno entrante debe reforzar y armonizar los vínculos tanto con estos países como con diversos organismos internacionales", asevera.



¿Qué pasará con su gabinete?

Un aspecto que es vigilado nacional e internacionalmente son los personajes que conformarán el gabinete de la virtual jefa de Estado electa de México, mismo que será anunciado la próxima semana. Prueba de la expectativa que hay en la materia fue el recibimiento positivo tras anunciarse que Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda, seguirá en el cargo durante el mandato de Sheinbaum.

En este sentido, el doctor en ciencia política por la UNAM expone que el destape de Ramírez de la O fue una estrategia para estabilizar a los mercados, debido a que el triunfo del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tanto en la presidencia de México como en el Congreso de la Unión generó temores.

Pero, ¿quiénes más podrían ser parte del equipo de la virtual mandataria electa? La predicción de Sánchez Gudiño es la siguiente:

"Quizás en temas de seguridad esté García Harfuch (...), que ya tiene experiencia por su cargo en la Ciudad de México. También podría estar De la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores. Igualmente, Alejandro Encinas, que estuvo en el área de derechos humanos de Gobernación (...). Uno más sería Marcelo Ebrard", vaticina.

El experto no descarta que, dado el perfil científico de Sheinbaum, en su equipo se incluyan a miembros destacados de la academia y las ciencias en México.

"Todos serán partícipes en el fortalecimiento de lo que [la próxima presidenta mexicana] llama el segundo piso de la transformación. Esperemos con optimismo que, de cara al 1 de octubre, todo salga muy bien y se consolide el proyecto para incentivar al país", concluye.