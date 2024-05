Luka Doncic incrédulo al escuchar gemidos sexuales en la conferencia de prensa.

Luka Doncic fue la figura de Dallas Mavericks y guió a su equipo al triunfo este jueves por 119-110 ante Oklahoma City Thunder, para igualar 1-1 las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA. Pero lo más increíble ocurrió luego, en conferencia de prensa.



El basquetbolista esloveno estaba respondiendo preguntas de los periodistas, como es habitual, hasta que un particular sonido lo interrumpió: se escucharon gemidos sexuales en la sala de conferencia. La reacción de Doncic al escuchar los gemidos fue increíble y suficiente para describir el momento a la perfección.

"Espero que no sea en directo", comentó la figura de Dallas entre risas, al tomarse la situación con humor.



Insólito momento en la conferencia de Luka Doncic

A pesar de todo, el origen exacto del sonido no ha sido confirmado. Algunas versiones indican que el audio provino desde el teléfono de un periodista, mientras que otras sostienen que el sonido provino desde el pasillo. Sea como sea, fue algo inédito y tomó a todos por sorpresa.

El estelar jugador esloveno anotó 29 puntos, 10 rebotes y siete asistencias para el triunfo de su equipo ante el N°1 de la Conferencia Oeste, que hasta entonces estaba invicto en Playoffs.

De cara al futuro de la serie, la salud de Doncic sigue siendo un tema de conversación, en más de una ocasión el centro de Dallas dio muestras de dolor en su rodilla izquierda.

La serie continuará el sábado con el primero de dos partidos en el American Airlines Center en Dallas, Texas.