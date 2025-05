La Caja de Jubilaciones debe abonar el beneficio a partir del cese

1

///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre

Ríos, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil veinticinco

reunidos, de manera virtual, los miembros del Superior Tribunal de Justicia,

a saber: los señores Vocales Dres. DANIEL OMAR CARUBIA, GERMAN

REYNALDO F. CARLOMAGNO y la señora Vocal Dra. GISELA NEREA

SCHUMACHER, asistidos de la secretaria autorizante fueron traídas para

resolver, las actuaciones caratuladas "SARMIENTO (3) ALDO DANIEL C/

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE ENTRE

RIOS S/ ACCION DE AMPARO", Expte. Nº 27671.-

Practicado el sorteo de ley resultó que el tribunal para

entender quedó integrado en el siguiente orden: señoras y señores Vocales

Dres. CARUBIA, CARLOMAGNO, SCHUMACHER, GIORGIO y MEDINA.-

Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó la siguiente

cuestión:

¿Qué corresponde resolver?

A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR.

CARUBIA, DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia rechazó la presente

acción de amparo interpuesta por Aldo Daniel Sarmiento contra la Caja

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos (CJPER),

impuso las costas a la parte actora y reguló honorarios profesionales.-

La

a q u o, al adoptar tal temperamento, advirtió que la

demandada aduce que el actor inicia acción de amparo por mora, pero

-aseguró- lo cierto es que no es eso lo incoado, sino una acción de amparo

por la falta de cobro del haber jubilatorio de marzo de 2025, aunque resulta

cierto que el amparista alega mora, pero ella refiere a que existe un retraso

en el pago, lo cual podría interpretarse como una mora en el trámite de

jubilación, entendiendo la jueza que lo que la actora planteó fue una acción

de amparo común, por lo que razonó que la defensa esgrimida encaminada

a que se declare inadmisible la acción de amparo por mora no resulta

aplicable al caso.-

2

Dijo que del análisis del expediente administrativo

acompañado y de lo dispuesto en la Res. 6609/2024 surge claramente que

el trámite de jubilación, luego de dictada la resolución que otorga el

beneficio, continuaba con la liquidación del haber jubilatorio y para que

dicha liquidación sea posible, resulta necesario que el empleador remita la

fecha de cese y, luego de ello, que remita certificación de servicios

actualizada a la fecha del mismo, con el detalle de los haberes percibidos en

consecuencia.-

Relató la cronología de los hechos e indicó que, analizado el

expediente jubilatorio, surge claramente que el trámite del mismo siguió su

curso de manera normal luego del otorgamiento del beneficio, realizándose

la liquidación del haber previsional en fecha 21/4/2025, dentro del plazo

previsto por el art. 35 de la Ley 7060, que es de 20 días hábiles para

cuando las oficinas administrativas tiene que hacer informes técnicos, como

resulta ser el caso de la liquidación.-

Observó que en ningún momento la Resolución N°

6609/2024 prevé la obligación, como afirma el amparista, de mantener la

continuidad salarial/previsional, sino que deja sentado que para la

liquidación será necesario contar con toda la información mencionada, la

cual debe ser remitida por el empleador, lo que aconteció en el caso.-

Aclaró que en el presente no se advierte mora alguna en la

tramitación del expediente y es conocido por todos que al jubilarse, el

empleado puede sufrir una demora en el cobro de su primer haber, aunque

luego percibirá los haberes retroactivos.-

Aseveró que no puede existir obligación de abonar un haber

jubilatorio si primero no existe la liquidación que establezca de cuánto es

ese haber que debe abonar la Caja.-

Dijo que si el trámite transcurre dentro de los tiempos

previstos legalmente, no puede entenderse de modo alguno que exista

conducta violatoria de derechos por parte de la Caja que habilite al reclamo

por la vía del amparo, tal como ha elegido realizar el amparista.-

Acotó que tampoco se encuentra acreditado que el

amparista sea una persona con discapacidad, ya que ninguna prueba

3

acompañó al respecto, ni mucho menos que ello implique que no puede

generar ingresos para subsistir.-

Para culminar agregó que el procedimiento jubilatorio y sus

tiempos administrativos habituales tampoco pueden resultar novedosos

para la letrada interviniente, por resultar letrada apoderada e inscripta para

trámites jubilatorios ante la CJPER, además de haber patrocinado amparos

por supuesta falta de pago del haber jubilatorio al cese, los cuales fueron

rechazados por improcedentes.-

En relación con las costas, consideró que corresponde

imponerlas a la actora vencida, conforme el principio general consagrado en

el art. 20 de la Ley 8369.-

I.1.- Contra ese pronunciamiento se alzó la actora e

interpuso recurso de apelación, desarrollando luego los argumentos

fundantes de su impugnación en procura de su revocación.-

En primer lugar, expresó que el debate se ha centrado en la

legitimidad de postergar el pago del haber previsional del mes de marzo

de 2025, más allá de la fecha de pago general.-

Dijo que, conforme surge del art. 2º del decreto ministerial

M.A.S. 454/82, su dictado tuvo como finalidad que el agente o trabajador

estatal pueda percibir su haber jubilatorio inicial el mes inmediato posterior

al de su cese, siendo en su caso el cese en febrero de 2025, de modo que

su primer mes de pasividad es marzo de 2025.-

Destacó que el decreto mencionado prevé un mecanismo

burocrático de rápido cumplimiento, de tal suerte que el agente pueda

percibir su jubilación al mes siguiente al de cobrar su último sueldo como

activo, de allí que considerar que la Caja no ha violado ninguna garantía

constitucional porque se ha tomado un tiempo razonable para dar trámite al

pago del haber previsional, desatendiendo las expresas disposiciones del

mencionado decreto que es la ley aplicable al caso, es un manifiesto agravio

que desconoce el sentido tuitivo de la normativa previsional, su carácter

alimentario, a la par de ponderar el actuar de la demandada con pautas de

excesiva laxitud que desatienden la índole del derecho en juego, sin que la

demora en el pago del haber previsional del mes de marzo de 2025 pueda

4

encontrar justificativo en el cumplimiento de cuestiones de índole

burocráticas desarrolladas en plazos que exceden los previstos en la ley al

efecto.-

Acotó que la ley le da casi dos meses a la Caja para efectuar

la liquidación respectiva, plazo que la demandada postergó sin razones

atendibles, por lo que entendió corresponde admitir la apelación y disponer

el pago del haber previsional de marzo de 2025.-

I.2.- Por su parte, el ente demandado presentó memorial en

esta instancia, pidió se confirme la sentencia y aclaró que el actor percibirá

sus haberes con retroactividad al día siguiente al cese -es decir, con

retroactivo al 1°/3/25, el 9/5/25, lo que demuestra no solo la evidente

improcedencia de la acción articulada, sino que, a su vez, revela que al

tiempo en que este Tribunal emita su pronunciamiento, el Sr. Sarmiento ya

habrá percibido sus haberes.-

La CJPER ha cumplido en tiempo y forma con las

obligaciones a su cargo -ajustando su obrar a la legalidad vigente-, más aún

cuando quiera efectuarse algún tipo de cuestionamiento en tal sentido, ha

quedado demostrada la razonabilidad del plazo con que ha sido dispuesto el

pago pretendido.-

I.3.- Concedido el recurso y elevadas las actuaciones a esta

Alzada, emitió su dictamen el Ministerio Público Fiscal, quien advirtió que

tramitaron los autos "SARMIENTO (2) ALDO DANIEL C/ ESTADO

PROVINCIAL MIINSTERIO DE SALUD S/ ACCION DE AMPARO", con idéntico

objeto al presente amparo, cobro haberes marzo/25, habiendo sido

rechazada la demanda en Primera Instancia, ante lo cual el accionante

interpone recurso de apelación, del cual desiste, encontrándose

actualmente a despacho de este STJ, por lo que, sostuvo que este “

n u e vo e

id é n tico a m p a ro , to rn a im p ro ce d e n te é sta vía e xce p cio n a l d e a cu e rd o a la

ca u sa l d e in a d m isib ilid a d co n te m p la d a e n e l a rt. 3 in c. b ) LP C ” (textual).-

Para finalizar, opinó que se debe rechazar la demanda.-

II.- Sabido es que el art. 16 de la Ley Nº 8369 dispone que

el recurso articulado importa también el de nulidad, por tanto, el Tribunala d q u e m debe avocarse, aún de oficio, al examen de lo actuado y expurgar

5

del proceso los vicios con tal entidad que eventualmente se constaten.-

La actora/recurrente y el Ministerio Público Fiscal no hicieron

mérito de la existencia de concretos defectos susceptibles de acarrear esta

sanción extrema con intención de lograr la nulificación de lo actuado y,

efectuado, no obstante, el examen

e x o fficio de las actuaciones, no es dable

constatar la presencia de vicios con entidad y trascendencia suficiente para

justificar una sanción nulificante en este estadio del proceso y, por

consiguiente, corresponde declarar que no existe nulidad.-

III.- Puesto a resolver el planteo apelatorio deducido, luego

de un escrupuloso examen de las constancias reunidas en esta causa, cabe

precisar -en apretada síntesis- los siguientes antecedentes del caso:

III.1.- El Sr. Aldo Sarmiento promovió acción de amparo

contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos

(CJPER), a los efectos de que se ordene a la demandada a que le proceda a

abonar el pago de los haberes previsionales correspondientes al mes de

marzo de 2025.-

Sostuvo que se le concedió el beneficio previsional en la

CJPER y que, en la resolución administrativa respectiva, se ordenó

mantener su continuidad salarial/previsional.-

Expuso que la fecha de cese en su relación de empleo

público estatal es el día 1º de marzo de 2025 y que su último mes de

sueldo como empleado activo es febrero 2025.-

Adujo que aún no percibe haberes previsionales y acompañó

recibo de haberes salariales del mes de marzo de 2025, confeccionado y

abonado por su ex empleador (Ministerio de Salud) mediante el cual se le

abonan salarios respectivos por el aguinaldo proporcional 2025, pero no se

abona monto alguno correspondiente al pago del mes de marzo de 2025,

dado que ese mes corresponde sea abonado por la Caja de Jubilaciones, por

cuanto el cese se produjo desde fecha 1º de marzo de 2025.-

III.2.- Al producir el informe, los apoderados de la

demandada pusieron en conocimiento a la jueza que el actor articuló el

31/3/2025 acción de amparo contra el Estado Provincial, la que tramitó por

ante el Juzgado de Garantías N° 8 de Paraná y, al igual que en autos,

6

reclamó el actor el pago de los haberes salariales correspondientes al

mes de marzo de 2025, habiendo sido rechazada la acción, incumpliéndose

así el recaudo formal contenido en el art. 6 inc. e, de la LPC, razón por la

cual entendieron que no sólo no existen razones que justifiquen la

procedencia de la acción de amparo en los términos de los arts. 1° y 2° de

la LPC, sino que se evidencia una maniobra procesal absolutamente

injustificada por parte del actor, que ha ocasionado un caprichoso dispendio

jurisdiccional, apartado del principio general de buena fe que debe guiar el

ejercicio de los derechos (art. 9 CCC).-

Alegaron que el actor interpuso acción de amparo “

p o r

m o ra” en el marco de su solicitud de beneficio jubilatorio en el expediente

administrativo iniciado bajo carátula NUC 321825 (recaratulado NUC

345286), acusando la presunta falta de pago en término de sus haberes

previsionales.-

Dijeron que, luego de evacuados los informes técnicos

correspondientes, en fecha 13/12/2024, la Presidencia del Organismo

Previsional provincial dictó la Resolución Nº 006609 concediendo el

beneficio de jubilación ordinaria común al Sr. Aldo Daniel Sarmiento, lo que

fue debidamente notificado al interesado, conforme lo reconoce el propio

amparista y según constancia de notificación, y se anotició asimismo al

organismo empleador por ser éste el encargado de fijar la fecha de cese en

la actividad a fin de posibilitar la liquidación y alta del beneficio en cuestión,

el que fue determinado para el día 28/2/2025.-

Explicaron que escapa al ámbito competencial de la Caja el

extremo relativo al cese de la actividad laboral y la confección de las

planillas demostrativas de servicios con detalle de las últimas

remuneraciones percibidas, pues ello resulta una vicisitud que liga

exclusivamente al amparista con su organismo empleador.-

Informaron que, con posterioridad a la determinación del

cese del afiliado y con la finalidad de proceder a la correcta liquidación del

beneficio jubilatorio, en todos los casos las actuaciones deben ser remitidas

a la Dirección General de Recursos Humanos, a fin que tal repartición

acompañe la foja de servicio al cese, advirtiendo que dicho requerimiento

7

fue debidamente efectuado por la CJPER, que remitió los actuados a la

Dirección de RR.HH. de la provincia el día 20/1/2025.-

Agregaron que, si bien dicha repartición confeccionó la

planilla solicitada, no obraba constancia de los adicionales percibidos por el

actor los últimos 120 meses previos al cese, razón por la cual la referida

información fue requerida al Ministerio de Salud a fin de practicar

liquidación definitiva del beneficio y que lo solicitado fue remitido al

organismo el día 19/3/25, lo que habilitó a practicar la liquidación en

cuestión, disponiéndose el pago del anticipo con haberes de ABRIL/2025

(fecha de pago: 9/5/25).-

Resaltaron que sin la información remitida por el empleador

relativa al detalle de las remuneraciones percibidas en actividad resulta

imposible que el organismo practique la liquidación del beneficio en debida

forma, exponiendo así a la repartición a impugnaciones de la misma y

arriesgando al propio beneficiario a resultar perjudicado por una liquidación

defectuosa.-

Expresaron que al practicarse la liquidación del beneficio

jubilatorio se dispuso que el beneficio se liquida al actor a partir del

1°/3/2025 y que percibirá el anticipo correspondiente al mes 04/2025.-

Enfatizaron que la liquidación del beneficio del amparista

fue practicada dentro de los plazos procesales previstos a tal fin, puesto que

habiendo ingresado al área técnica competente en el mes de MARZO/25 se

liquidó el “anticipo” (¿?) para el mes de ABRIL/25, resultando ello no solo

razonable, sino además ajustados a los términos dispuestos por la Ley N°

7060 y el Decreto N° 454/84 en su art. 2°.-

Señalaron que deviene manifiestamente improcedente e

inadmisible la acción de amparo intentada por cuanto no se encuentran

reunidos los presupuestos contenidos en el art. 1° de la Ley de

Procedimientos Constitucionales y porque el accionante no dio cumplimiento

con los requisitos de admisibilidad previos que establece el art. 3° en sus

incisos a) y inc. c) de la Ley 8369, modif. por Ley 10.704.-

Acotaron que lo pretendido es la liquidación y pago del

beneficio jubilatorio y tal procedimiento fue ejecutado por la CJPER y el





8

actor tomó efectivo conocimiento del pago del anticipo con haberes de

ABRIL/25, concluyendo que si lo acusado constituye una "

p re su n ta d e m o ra

d e la C JP E R ", no prueba en modo alguno el amparista haber acudido por

medio de consulta, reclamo administrativo o incluso recurso de queja si

consideraba que existía mora en la liquidación del beneficio por parte de la

CJPER, de forma previa a la interposición de la presente acción de amparo.-

Para culminar, pidió se declare la inadmisibilidad de la acción

de amparo “

p o r m o ra” de conformidad a lo normado por los artículos 1° a

3°, 6° inc. e) y 63° de la Ley 8369.-

IV.- Reseñadas de esta manera las posiciones partivas, las

constancias reunidas en la causa, la sentencia puesta en crisis, los

fundamentos de la impugnación y la opinión del Ministerio Público Fiscal,

adentrándome a la concreta tarea de adoptar una decisión para el caso, se

impone destacar liminarmente que, en relación a la causal de

inadmisibilidad de la acción de amparo, tal como repetidamente vengo

sosteniendo a través de diversos pronunciamientos, que en el actual

contexto normativo vigente, en tanto se verifiquen los presupuestos

esenciales de procedencia (art. 1 y 2, Ley Nº 8369), no constituye causa de

inadmisibilidad de la acción de amparo la eventual existencia de otros

procedimientos no judiciales susceptibles de brindar solución a la actora

(cfme.: art. 3, inc. a, ley cit.), habida cuenta que las explícitas normas de

los arts. 43 de la Constitución Nacional y 56 de la Constitución de Entre

Ríos, posteriores a la Ley Nº 8369, excluyen la vía del reclamo

administrativo como procedimiento alternativo idóneo y preferente al de la

acción de amparo (cfme.: mis votos,

in re b u s: “NAVARRO”, 28/3/10;

“MARANI”, 10/5/10; “FERRARI del SEL”, 31/8/10; “ZAPATA”, 23/4/12;

“GASTALDI”, 11/5/12, “DEMONTE”, 9/11/15, “SPADILIERO”, 14/1/16;

entre tantos otros).-

Este criterio encuentra correlato con la postura adoptada por

la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “María, Flavia Judith”

(30/10/2007), en los que el Alto Tribunal sostuvo que no resultaba

razonable ni fundado impedir la continuidad de un procedimiento cuyo

objeto es lograr soluciones que se avengan con la urgencia que conlleva



9

este tipo de pretensiones, para lo cual cabe encauzarlas por vías expeditivas

-entre las cuales era razonable incluir al juicio de amparo contemplado en el

art. 43 de la Constitución Nacional y en la Ley N° 8369 de la Provincia de

Entre Ríos-, y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la

frustración de derechos que cuentan con especial resguardo constitucional

(conf.: Fallos: 329:2179). Sobremanera cuando el nuevo art. 43 de la

Constitución Nacional reformada en 1994 establece que toda persona puede

interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro

medio judicial más idóneo (Fallos: 330:4647).-

También corresponde desechar la idea de una posible

configuración de la causal contemplada en el inciso b del art. 3 de la Ley

N.º 8369, dado que de una simple confrontación del objeto pretensivo de la

acción de amparo que fuera interpuesta por el aquí también actor y a la que

alude la demandada y el Ministerio Público, surge evidente que no guarda

identidad con el de los presentes autos, toda vez que no recae sobre el

mismo hecho; en aquél, se perseguía que la empleadora le abone los

haberes salariales de marzo 2025 como agente activo -lo cual, por otra

parte, surge claramente absurdo porque cesó en 28/2/25 y no prestó

servicios en marzo-, en tanto que en éste, fracasado ese intento, reclama,

de manera tempestiva (cfme.: inc. c, ley cit.), a la Caja de Jubilaciones y

Pensiones de Entre Ríos el pago de sus haberes previsionales, es decir, ya

como pasivo, los cuales, a la fecha, aún no ha percibido.-

V.- Verificado el cumplimiento de los recaudos de

admisibilidad de la acción de amparo, resulta menester traer a colación lo

establecido en la Ley Nº 8732 que regula el Régimen de Jubilaciones y

Pensiones para el Personal Provincial y Municipal, más precisamente en su

art. 35,

in fin e, en cuanto reza que: “

E n lo s ca so s e n q u e n o e xistie ra

ce sa ció n e n e l se rvicio , la fo rm a l p re se n ta ció n a n te la C a ja d e la so licitu d d e

ju b ila ció n sig n ifica rá p a ra e l a filia d o la re n u n cia e xp re sa co n d icio n a d a a l

o to rg a m ie n to d e l b e n e ficio , la c o n c e s ió n d e é s te , im p lic a rá e l c e s e e n

e l s e rv ic io a p a rtir d e s u n o tific a c ió n , la p re s e n te n o rm a re v is te e l

c a rá c te r d e o rd e n p ú b lic o y se rá ta m b ié n a p lica b le p a ra to d o s lo s

b e n e ficio s co n ce d id o s co n a n te rio rid a d a e sta le y, d e b ie n d o ce sa r lo s



10

a filia d o s q u e se e n cu e n tre n e n d ich a situ a ció n a p a rtir d e la e n tra d a e n

vig e n cia d e la p re se n te” (las negritas y el subrayado me pertenecen).-

En virtud de la norma transcripta considero que esta acción

no tendría razón de ser si el organismo previsional provincial observara

fielmente la ley vigente que desconoce con su proceder, la cual reviste el

carácter de orden público, calidad que -lastimosamente- se ve así

absolutamente desnaturalizada, al ser incumplida sistemáticamente, ni más

ni menos que por parte del máximo organismo en la materia al soslayar

dicho imperativo legal y, en este caso, si bien el accionante, en cierta

medida, ha consentido el diligenciamiento conociendo toda la burocrática y

consuetudinaria tramitación llevada a cabo a partir del otorgamiento del

beneficio previsional y la comunicación de cese del beneficiario, cabe decir

que, de cumplirse estrictamente con la normativa vigente de orden

público, la CJPER debería contar con todos los elementos -que los tiene o,

de no ser así, debería hacerse de ellos con la premura que estos casos

amerita- para computar con celeridad el monto del haber jubilatorio antes

de conceder el beneficio, toda vez que el agente activo debería cesar

automáticamente

m in iste rio le g is con la notificación de la resolución que

concede la jubilación conforme lo establece la Ley Provincial Nº 8732

(cfme.: art. 35, últ. parte) y, eventualmente, ajustar

a p o ste rio ri la

liquidación del haber si pudiese existir alguna diferencia con el resultante

del cómputo efectuado, pero de ninguna manera resulta lógico ni legítimo,

alongar consciente y deliberadamente la fecha de percepción del haber sin

ninguna razón que así lo justifique, motivo por el cual, las inexplicables

circunstancias de inobservancia de una ley de orden público -tal vez por

comodidad o usufructo financiero de la masa dineraria no abonada- por

parte de la Caja de Jubilaciones y Pensiones al dilatar indebidamente el

pago del haber, vulnera gravemente un esencial derecho humano de

carácter eminentemente alimentario del actor, incumpliendo su deber

de abonarlos en tiempo y forma por un beneficio ya otorgado.-

Más grave aún, es que la propia Caja de Jubilaciones, en la

resolución de otorgamiento del beneficio, cita los términos de la

desactualizada normativa del Dec. 454/84, dictada para reglamentar el



11

pago del haber sin solución de continuidad con el de actividad, a partir del

cese del agente, en términos muy diferentes a los establecidos en la ley

actualmente vigente e, incluso, derogada por el art. 101 de esta Ley N°

8732; pero, además, tergiversa esa misma normativa del año 1984, que

aseguraba la liquidación del haber previsional al mes inmediato posterior al

cese, de modo que el agente continuaba percibiendo sus haberes -ahora de

pasividad- sin solución de continuidad con los de actividad, para tomarse un

tiempo, a partir del cese del agente, durante el cual arbitrariamente

usufructuará financieramente el valor de sus haberes que abonará

finalmente con el perjuicio natural del patrimonio del jubilado que implica

cualquier demora en la percepción de un dinero que le corresponde como

derecho de naturaleza alimentaria con la detracción provocada por la

realidad inflacionaria de dominio público que vive este país y, en lugar de

abonar los haberes a partir del cese, como indicaba el decreto que

menciona, lo hace incomprensiblemente varios meses después.-

Por lo demás, cesado en la prestación de servicios en fecha

28/2/2025, desde entonces, al amparista comenzaron a devengársele sus

haberes previsionales, los cuales, transcurridos más de dos meses, aún no

ha percibido, aunque se encontrarían ya liquidados para abonar con los

haberes de abril, mediante un perverso mecanismo evidentemente

c o n tra

le g e m , susceptible de privar de un derecho eminentemente alimentario a

un pasivo durante un prolongado lapso, como el aquí revelado, conspirando

contra toda lógica de subsistencia, máxime considerando el monto a percibir

por el Sr. Sarmiento como ex dependiente del Ministerio de Salud, con lo

cual no puede convalidarse que la tramitación haya sido llevada a cabo en

un plazo razonable, cuando estamos en presencia de una prestación que

exige una efectiva tutela judicial para salvaguardar la manda constitucional

contenida en el art. 14 bis de la CN y evitar todo tipo de privación,

entorpecimiento o afrenta de su goce efectivo que conlleve consecuencias

indeseables para su beneficiario.-

No caben dudas que ha sido el proceder de la parte aquí

demandada el presupuesto de ilegítima omisión, que tornó procedente

para la actora esta especial acción en los términos de los arts. 1º y 2º de la



12

Ley Nº 8369, en procura de obtener la protección de sus derechos

constitucionales, pese a lo cual, la

a q u o, arribó a la elucidación del conflicto

desestimando la pretensión actoral, siendo que el demandante contaba con

motivos más que suficientes para promover la presente, con invocación

incluso de jurisprudencia emanada de este Tribunal cuyo objeto difiere

sustancialmente del caso bajo examen.-

VI.- Lo precedentemente expuesto me conduce

inexorablemente a concluir que el pronunciamiento impugnado no resulta

ajustado a derecho y, parafraseando conocida doctrina de la Corte Suprema

de Justicia de la Nación sobre arbitrariedad, no constituye una derivación

razonada del derecho vigente aplicado a las concretas circunstancias

comprobadas de las actuaciones, tornándose procedente el recurso de

apelación interpuesto por la parte accionante en su contra; por ende,

corresponde acogerlo favorablemente, revocar íntegramente el fallo de

primera instancia, hacer lugar a la demanda y ordenar a la Caja de

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos (CJPER) que, en el

plazo de tres (3) días hábiles proceda a efectivizar el pago al actor de los

haberes previsionales correspondientes al mes de marzo de 2025, tal como

lo constituye el objeto pretensivo de autos.-

Además, como consecuencia ineludible del principio objetivo

de la derrota, respecto del cual no encuentro motivos atendibles para

apartarme, considero que se deben imponer las costas de todo el proceso a

la demandada vencida (cfme.: art. 20, Ley Nº 8369).-

VII.- La conclusión a la que arribo, conlleva dejar sin efecto

m in iste rio le g is la regulación de honorarios efectuada en la sentencia de

grado y practicar una nueva ajustada al resultado final de la causa (cfme.:

art. 6, Dec.-ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503) y, coherente con lo

expresado en múltiples pronunciamientos precedentes de este Tribunal,

debo reiterar el criterio respecto del carácter de orden público que gozan

las escalas legales de aranceles en la Provincia de Entre Ríos, las cuales han

sido legítimamente determinadas por sus órganos constitucionales

competentes y, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la

Nación (Fallos: 329:4449), en materia reservada a ellos y no delegada a la



13

Nación (cfme.: arts. 121, 122, 126 y ccdts., Const. Nac.).-

Por lo demás, al haber jurado observar y cumplir con las

disposiciones de ambas Cartas Magnas -federal y provincial-, debo priorizar

los principios federales de reserva y de autonomía provincial, razón por la

cual no resultan aplicables al caso la normativa del art. 1255 del Cód. Civil y

Comercial de la Nación ni las disposiciones del Acuerdo Plenario del Superior

Tribunal de Justicia de fecha 28/10/19, habida cuenta que resultan

preeminentes las disposiciones arancelarias locales.-

Considerando estos extremos y, además, que la

mensuración de los honorarios por la actividad profesional desplegada debe

llevarse a cabo a través de una razonable aplicación al caso de las pautas

generales previstas en el art. 3º de la ley de aranceles vigente, teniendo en

consideración el mérito y eficacia de la labor desarrollada; la cuestión

planteada, el éxito obtenido y la trascendencia económica, social y moral

que para las partes puede revestir la cuestión en debate, corresponde

regular a la Dra. S.G.S., por su actuación profesional en la primera

instancia de este proceso, la suma equivalente a 20 juristas, la que,

conforme el valor actual de la unidad arancelaria ($ 62.704,94), mientras

que, por su intervención en la apelación, concierne justipreciar la suma de

equivalente a 10 juristas; todo ello de conformidad con los arts. 2, 3, 5, 6,

12, 63, 64, 91 y ccdts., Dec. Ley N° 7046/82, ratif. por Ley N° 7503, modif.

por Ley N° 11.141.-

Por otra parte, no corresponde justipreciar los emolumentos

de los representantes de la parte demandada; ello así, en consonancia con

lo previsto en el art. 15 del citado cuerpo arancelario local.-

Así voto.-

A la misma cuestión planteada el señor Vocal Dr.

CARLOMAGNO, dijo:

I.- Que, adhiero al voto del Sr. Vocal ponente en cuanto a

que, del análisis de la causa, no se advierten vicios invalidantes que

ameriten la declaración de nulidad.

II.- Que, en orden al tratamiento del

th e m a d e cid e n d i,

adhiero a la solución y a los argumentos expuestos por el Dr. Carubia, en el



14

sentido de hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte

actora, revocando la sentencia venida en revisión y receptando la acción,

debiendo condenarse a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia a

que, en el plazo de tres (3) días hábiles, proceda a efectivizar el pago al

actor de los haberes previsionales correspondientes al mes de marzo de

2025.

III.- Que, en virtud de la solución que se propicia, las costas

de ambas instancias deben ser impuestas al demandado vencido.

IV.- Que, es necesario dejar sin efecto la regulación de

honorarios realizada en la sentencia en crisis, debiendo practicarse una

nueva regulación adecuada al resultado del litigio conforme al art. 6 de la

Ley N° 7046.

A tal fin, en razón de la actividad desarrollada en la instancia

de mérito (labores desarrolladas en el trámite extrajudicial previo,

presentación de la demanda, compilación de pruebas y su incorporación

mediante digitalización, y demás actuaciones esenciales en la presente

causa), corresponde fijar los honorarios profesionales de la letrada

interviniente por la parte actora, Dra. S.G.S., en la suma equivalente a 20

juristas a valor actual; conf. arts. 3, 5, 6, 12, 63 y 91 del Decreto -ley N°

7046 ref. por Ley N° 11.141-; mientras que por su actuación en esta Alzada

(recurso de apelación y presentación de memorial conforme art. 16 de la

LPC) corresponde regular sus honorarios en la suma equivalente a 10

juristas a valor actual; conf. arts. 3, 5, 6, 12, 64 y 91 de la Ley 7046 ref.

por Ley Nº 11.141-. Sin que corresponda regular honorarios a los

representantes legales de la parte demandada, de acuerdo a lo dispuesto en

el art. 15 del Decreto ley Nº 7046, ratificado por Ley Nº 7503 y Ley Nº

10377.

Así voto.

A la misma cuestión planteada la señora Vocal Dra.

SCHUMACHER, dijo:

1.- Me remito a los antecedentes reseñados en el primer

voto y concuerdo en que no se advierten vicios que acarreen la nulidad del

proceso.



15

2.- Respecto de la solución que corresponde adoptar,

adhiero a la propuesta del Dr. Carubia -que acompaña el Dr. Carlomagno-,

por compartir en lo sustancial sus fundamentos.

En anteriores precedentes, tanto como Vocal de este

Superior Tribunal (autos

" T O R R E S , R A M O N A C R IS T IN A C /

M IN IS T E R IO D E S A L U D - S U P E R IO R G O B IE R N O D E L A P R O V IN C IA

D E E N T R E R IO S S / A C C IO N D E A M P A R O " , E xp te . N º 2 6 7 5 0 ) como así

también al desempeñarme como jueza de Cámara (vgr. en autos

" B A R R A N D E G U Y , M A R ÍA JO S É Y O T R A C / C O N S E JO G E N E R A L D E

E D U C A C IÓ N Y S U P E R IO R G O B IE R N O D E L A P R O V IN C IA D E E N T R E

R ÍO S S / A C C IÓ N D E E JE C U C IÓ N " -Expte Nº 381 del 11/03/2016) he

tenido oportunidad de pronunciarme sobre la relevancia del salario del

trabajador, en conceptos plenamente trasladables al haber en pasividad.

En esta última, con cita del precedente de la CSJN

“R e cu rso

d e h e ch o d e d u cid o p o r la A so cia ció n d e T ra b a ja d o re s d e l E sta d o e n la ca u sa

'A so cia ció n T ra b a ja d o re s d e l E sta d o s/a cció n d e in co n stitu cio n a lid a d ' d e

fe ch a 1 8 /0 6 /2 0 1 3 ” se puso de relevancia la

'd ire cta e in d iso cia b le a ta d u ra

q u e u n e a la re m u n e ra ció n co n la vid a m ism a d e u n e m p le a d o y,

re g u la rm e n te , d e su fa m ilia ...' y q u e 'la p ro ye cció n d e l sa la rio e s d e

a lca n ce s in clu so m a yo re s, d a d o q u e ta m b ié n co m p re n d e e l e je rcicio d e lo s

d e re ch o s h u m a n o s civile s y p o lítico s'. E n d ich a ca u sa -q u e g ira b a e n to rn o a

u n a re d u cció n sa la ria l- se re sa ltó la 'ín d o le vita l' d e re cla m o s co m o e l

p re se n te , y e n la d o b le a ce p ció n d e l a d je tivo , e sto e s, co m o p e rte n e cie n te o

re la tivo a la vid a , a sí co m o d e su m a im p o rta n cia o tra sce n d e n cia .' Lu e g o d e

e sta b le ce r la re a l tra sce n d e n cia d e la re m u n e ra ció n d e l tra b a ja d o r d e sd e e l

a sp e cto co n ve n cio n a l y co n stitu cio n a l, citó la C o rte S u p re m a d e Ju sticia d e

la N a ció n e l p re ce d e n te d e la C o rte In te ra m e rica n a d e D e re ch o s H u m a n o s

'C o n d ició n Ju ríd ica y D e re ch o s d e lo s M ig ra n te s In d o cu m e n ta d o s' cu a n d o

e ste ú ltim o trib u n a l d ijo q u e 'e n e l m a rco d e u n a re la ció n la b o ra l e n la cu a l

e l E sta d o se co n stitu ye e n e m p le a d o r, é ste e vid e n te m e n te d e b e g a ra n tiza r

y re sp e ta r lo s d e re ch o s h u m a n o s la b o ra le s d e to d o s su s fu n cio n a rio s

p ú b lico s (...) ya q u e la in o b se rva n cia d e e ste d e b e r g e n e ra la

re sp o n sa b ilid a d e sta ta l in te rn a e in te rn a cio n a lm e n te '.".



16

Bajo esa trascendencia fundamental, reitero, aplicable al

haber en pasividad como derecho alimentario y medio de subsistencia de

quien goza del beneficio previsional, remarco que dilatar su pago es un acto

esencialmente ilegítimo y la prolongada demora que se constata en hacerlo

torna procedente la acción, tal como lo valoró el señor Vocal ponente.

3.- Finalmente, concuerdo también en la imposición de

costas a la accionada vencida y la nueva regulación de honorarios que

proponen los referidos colegas.

Remitiéndome a recientes antecedentes en los que expuse

los motivos por los cuales, a partir de la reforma legislativa introducida a la

norma arancelaria local mediante Ley 11141 y de la reiterada jurisprudencia

mayoritaria de este Tribunal en su composición actual, estimo pertinente

ajustar -como regla- las decisiones arancelarias en este tipo de procesos al

mínimo contemplado en el art. 91 que los regula (al respecto ver las causas

“LIVONI”, Expte. N° 27148; “GIUNTA” Expte. N° 27157; “ARRIONDO”

Expte. Nº 27238, “PAEZ” Expte. Nº 27374 entre otros); considero que la

actividad profesional desarrollada en favor de la parte actora, fue la que

regularmente se lleva a cabo en estos procesos (presentación de demanda

con documental respaldatoria) por lo que no advierto circunstancias

particulares que ameriten una regulación por encima del mínimo previsto.

Así voto.

Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto

quedando acordada la siguiente SENTENCIA, que RESUELVE:

1º) ESTABLECER que no existe nulidad.

2º) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por

la parte actora contra la sentencia de fecha 24 de abril de 2025 la que, por

los fundamentos de la presente, se revoca íntegramente.

3º) HACER LUGAR a la demanda interpuesta y ordenar a

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos (CJPER)

que, en el plazo de tres (3) días hábiles proceda a efectivizar el pago al

actor de los haberes previsionales correspondientes al mes de marzo de

2025, tal como lo constituye el objeto pretensivo de autos.

4º) IMPONER las costas de ambas instancias a la



17

demandada vencida

(cfm e .: a rt. 2 0 , Le y N º 8 3 6 9 ).

Protocolícese, notifíquese -cfme. arts. 1 y 5 Ac. Gral. Nº

15/18 SNE- y, en estado bajen, sirviendo la presente de suficiente y atenta

nota de remisión.-

Dejo constancia que la sentencia que antecede, ha sido dictada el día 21

de mayo de 2025 en los autos "SARMIENTO (3) ALDO DANIEL C/

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE ENTRE

RIOS S/ ACCION DE AMPARO", Expte. Nº 27671, por el Superior

Tribunal de Justicia de Entre Ríos, integrado al efecto por los señores

Vocales

D a n ie l O . C a ru b ia , G e rm á n R . F . C a rlo m a g n o y la señora Vocal

G ise la N . S c h u m a c h e r, quienes suscribieron la misma, prescindiéndose de

su impresión en formato papel. Conste.-

F d o .: M a ría Ju lia n a R o ld á n -C o o rd . le tra d a d e A m p a ro s- S e c re ta ria a / c

ac

