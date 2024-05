"Detrás de ellos [los movilizados] hay unidades del SBU. Si retroceden, serán sometidos al castigo más severo: el fusilamiento. Y no sólo lo sufrirán ellos, sino también sus hogares y familias. Es más fácil que mueran aquí, por nuestras armas, que por las suyas. Y encima, sus familias tendrán problemas, así que intentan hacer algo y de mala gana retroceden. No tienen otra opción", explicó.



También proporcionó un video de una nave no tripulada de reconocimiento en la dirección Zaporozhie. Las imágenes muestran cómo los drones rusos atacan un escondite de las tropas de Kiev, después de lo cual los soldados ucranianos heridos quedan contusos por el ataque.

Ante la negativa masiva de combatientes ucranianos de combatir, el Gobierno de Kiev recurre a tropas de barrera. A finales de diciembre, Sputnik publicó un video del tiroteo de varios soldados ucranianos por sus propios compañeros después de que un grupo de soldados de las FFAA de Ucrania abandonara sus posiciones debido a un asalto de unidades rusas.

En octubre de 2023, el gobernador de la región de Jersón, Vladímir Saldo, declaró que una unidad de barrera había disparado contra militares ucranianos por negarse a cruzar el río Dniéper.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En diciembre pasado, Putin afirmó que la operación continuará hasta que Rusia logre la desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania.