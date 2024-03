Los DTEs emitidos hasta el lunes 25 hacen prever una baja interanual del 20%, marca que no se veía desde la salida de la superliquidación 2008/09. Las vacas caerían 27%, que era la única categoría importante que todavía no había entrado en terreno negativo.

Desde hace más de 70 años, el Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design and Metropolitan Arts Press Ltd. presenta el programa de premios Good Design que celebra los logros anuales de la excelencia en el diseño.