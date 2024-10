Julia Calleros, diputada provincial por el Partido Fe en dialogo con ByN comentaba respecto a los reconocimientos de Antonella Ruiz Diaz y Marcos Billi “con mucha emoción, feliz porque yo creo que es un reconocimiento que tenemos que darlo, y reconocerlos en el hoy y aquí”

Es de resaltar que Antonella Ruiz Daiz se destaca en lanzamiento de bala y disco y Marcos Billen en atletismo, y el reconocimiento es de la HC de Diputados de la Provincia a solicitud de Julia Calleros.

Expreso la presidente del Partido Fe, Julia Calleros “Creo que se merecen el reconocimiento no sólo por representar a Gualeguaychú, sino también por representar a Entre Ríos, al País. Esto, tenemos que contarlo difundirlo, lo tenemos que saber todos; este es un reconocimiento a su dedicación, a sus valores, a la trayectoria, que han trabajado tanto para poder llegar y poder cumplir con sus sueños. Estoy muy feliz y agradecida a ellos por hacerme parte de esto”.

También Caleros dijo “me siento orgullosa de Antonella por los logros que ha obtenido, y también de Marcos, así que también quiero decirle a toda la gente que acompañe, que acompañe a todos los deportistas”

En cuanto al apoyo que deben recibir los deportistas en general expreso la diputada “yo creo que el pueblo ayuda, todos deben ayudar a los deportistas, pero también el gobierno lo debe hacer, por el sacrificio de muchos años, para ir detrás de sus sueños, es por eso que abrimos esta puerta parta que el mundo lo vea, que ellos son nuestros representantes, que han dejado todo, tienen mucho amor, aman lo que hacen, pero, eso no vasta a veces. Ellos nos representan y nos sentimos orgullosos de ellos y no puede ser que no reciban alguna ayuda importante, para seguir”

Por ultimo agrego “yo siempre he ayudado con lo que más pude y lo seguiré haciendo, sigo convencida que el Estado debe colaborar mucho más”

Es de destacar que se hicieron presentes, en el recinto del Concejo Deliberante, el Intendente, la vice intendenta, diputados provinciales, concejales, funcionarios, familiares y amigos de los deportistas de la ciudad de Gualeguaychú.

Fuente: ByN